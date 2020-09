El PP denuncia l’augment de l’atur juvenil a Torrent en un 57,6% en l’últim any

Connect on Linked in

Després de publicar-se les dades de desocupació a la ciutat de Torrent, la portaveu dels populars a la ciutat, Amparo Folgado ha denunciat que “en l’últim any la xifra d’aturats menors de 25 anys a Torrent s’ha duplicat i el govern del PSOE i Ciutadans continua impassible, sense sol·licitar tallers d’ocupació i formació remunerats a la Generalitat, ni crear les beques remunerades “Torrent et Beca”, que hem aprovat en el Pla d’Actuació Municipal i que vindria a suplir el programa de la Dipu et Beca”.

En els primers huit mesos de l’any la desocupació a Torrent s’ha incrementat en un 22,93% i aconseguint la xifra de 8.484 persones desocupades, afectant poc més als homes que a les dones. Per grups d’edat, els majors increments es produeixen en els joves menors de 25 anys, amb un increment del 55,12% en el que va d’any, seguit dels aturats entre 25 i 44 anys, amb un increment del 32,10% i finalment, el grup d’aturats majors de 44 anys que s’incrementa l’atur en un 10,73%. D’estes xifres, cal destacar que el 47% dels aturats totals a Torrent, són majors de 44 anys, sent a més el col·lectiu que més difícil tenen la reincorporació al món laboral.

Folgado ha recordat que “des de 2015, el govern socialista de Jesús Ros no ha sol·licitat tallers d’ocupació a la Generalitat Valenciana, renunciant a la contractació i formació dels aturats de Torrent”. A més, la portaveu dels populars, qui va ser alcaldessa fins a maig de 2015 remarca que “és una mostra de la desídia i desinterés del govern local socialista i ara en coalició amb Ciutadans, per apostar per l’ocupació, la formació i el reciclatge de les persones desocupades de la ciutat de Torrent”.

Durant els huit anys de govern del Partit Popular a Torrent, entre 2007 i 2015, l’Ajuntament de Torrent va sol·licitar estos programes de formació remunerada per a l’ocupació, beneficiant-se gran quantitat de persones desocupades a la ciutat de Torrent.

779.937 euros sense executar per al foment de l’ocupació en 2019

D’altra banda, Folgado ja va denunciar el mes d’agost passat que “el govern de Ros va deixar sense executar 779.937 euros en 2019 per al foment de l’ocupació”. Una partida del pressupost municipal que els populars van denunciar, podia haver-se emprat en la contractació de persones desocupades i en la realització de tallers d’ocupació.

Aprovada borsa d’ocupació a instàncies del PP

D’altra banda, els populars recorden que en el Ple ordinari celebrat la setmana passada, es va aprovar per unanimitat la creació d’una borsa d’ocupació local per a fer tasques de desinfecció i treballs relacionats en la lluita contra la COVID-19 a Torrent. Una borsa d’ocupació que la portaveu dels populars, Amparo Folgado insta a posar en marxa immediatament. “Des de l’aprovació de la creació d’esta borsa d’ocupació per part del Ple de l’Ajuntament de Torrent i per tots els grups polítics, no hem deixat de rebre a persones preguntant per la seua posada en marxa, per la qual cosa demanem al govern socialista a posar-la en marxa immediatament, perquè és molt necessària”.

“Torrent et Beca” aprovat en el PAM a instàncies del PP

D’altra banda, des del PP també es recorda que el Pla d’Actuació Municipal contra la COVID-19 aprovat per unanimitat en el Ple de juny de 2020, inclou la creació del programa “Torrent et Beca” a petició del Partit Popular. Unes beques remunerades per a joves estudiants de Torrent, que vindria a suplir el programa “La Dipu et Beca” eliminat enguany per la Diputació de València.