El PP mostra la seua repulsa enfront de la violència i fa costat a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat

Els populars han presentat una moció perquè l’Ajuntament condemne els disturbis i manifestacions violentes de la setmana passada, així com mostrar el seu suport a la Policia

El PP de Torrent ha presentat, davant el Ple de l’Ajuntament de Torrent, una moció instant a aquest perquè mostre la seua més rotunda condemna als episodis de violència i salvatgisme que s’estan produint en diferents ciutats, per part de manifestants violents que diuen actuar en pro de la llibertat d’expressió.

Les manifestacions i actes violents, als quals al·ludeixen els populars, sorgeixen arran de l’entrada a la presó del raper Hasél, condemnat per diferents delictes, entre ells: amenaçar a un testimoni després d’un judici, enaltir els actes de terrorisme comesos per ETA i els GRAPO o atemptat i resistència a l’autoritat. A més, el raper té altres tantes causes amb la justícia per expressions, com a mínim detestables, en les seues cançons, així com altres actes delictius, entre els quals es troba l’agressió a un periodista.

La Portaveu popular, Amparo Folgado, ha expressat la seua més profunda preocupació amb aquests violents fets i amb les paraules d’uns certs representants públics que, en comptes de seguir el deixant de la legalitat i el seny, donen ales a la violència i l’odi. “En cap concepte, la violència és el mitjà per a reivindicar drets o llibertats, només és una manera de deslegitimar aqueixa demanda, que en aquest cas fa al·lusió a una inexistent limitació de drets. Però pitjor és que responsables públics es posicionen del costat de la violència i el desordre, incitant als radicals que sempre pretenen destruir en comptes de construir”.

Aquestes manifestacions s’estan produint en un marc d’emergència sanitària, on el comú dels ciutadans s’està enfrontant a fortes restriccions per a intentar frenar l’avanç de la COVID-19. Negocis i comerços que porten tancats setmanes per ordre governamental, a més de les ingents pèrdues que estan patint, ara han d’afrontar els arranjaments dels desperfectes causats pels manifestants més radicals. Les arques públiques també es veuen minvades per la voluntat d’aquests indesitjables, a causa dels forts danys al mobiliari urbà.

Suport a la Policia

Els populars també pretenen recaptar el suport del Ple perquè el consistori manifeste el seu suport a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, que estan sent la diana d’aquests violents, i d’alguns irresponsables públics, en l’exercici de les seues funcions de manteniment de l’ordre.

“La Policia està arriscant dia a dia la seua vida perquè la resta de ciutadans puguem viure en pau, inclosos els radicals que utilitzen als agents com a diana en les manifestacions. Per això, és de justícia reconéixer i recolzar la seua labor incansable per tots els ciutadans” ha expressat Folgado.