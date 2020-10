El PP pacta impulsar en les tres diputacions una dràstica rebaixa per a deixar el recàrrec provincial sobre l’IAE en el 10%

Print This Post

Carlos Mazón, Vicente Mompó i Elena Vicente acorden aquesta mesura que beneficiarà a les empreses en un moment de màxima dificultat econòmica

La Diputació d’Alacant reduirà més d’un 50% el recàrrec; la de València un 66%, mentre que la de Castelló retallaria un 68%

La situació d’emergència que estan vivint les empreses a conseqüència de la pandèmia de coronavirus obliga a prendre decisions per a ajudar al fet que mantinguen la seua capacitat de generar riquesa i llocs de treball. Aquesta és la principal conclusió de la trobada que han mantingut hui a València el president de la Diputació d’Alacant; Carlos Mazón; el portaveu del Grup Popular en la Diputació de València, Vicente Mompó; i la presidenta del Grup Popular de la Diputació de Castelló, Elena Vicente.

Per això, han acordat impulsar una iniciativa per a rebaixar el recàrrec de l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE) en les tres corporacions provincials perquè es quede fixat en un 10%. Aquesta rebaixa serà d’una mica més del 50% en la Diputació d’Alacant, que actualment té fixat el recàrrec en un 20,5%, i que és un dels més baixos a Espanya.

Esta reducció arribaria al 66% en el cas de la Diputació de València –que actualment aplica un recàrrec del 29%–; i d’un 68% en la Diputació de Castelló que aplica un 31,5% de recàrrec a les empreses.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és que la greu situació econòmica a Espanya no es veja agreujada pel cobrament d’impostos durant aquest període. Mazón, Mompó i Vicente veuen «fonamental» que les diputacions apliquen aquesta rebaixa de manera immediata «abans que s’elaboren els pressupostos».

Assegurar la viabilitat de les empreses

La reducció d’aquest impost beneficia a totes l’empreses que tenen un import net de la xifra de negocis igual o superior al milió d’euros i, per tant, són signatures que estan generant nombrosos llocs de treball en les tres províncies i que ara es veuen «seriosament amenaçats per la conjuntura actual».

Mazón ha explicat que aquesta reducció beneficiarà a 8.500 empreses de la província d’Alacant que s’estalviaran en el seu conjunt uns 4,5 milions d’euros. Mazón ha insistit que «és el moment de prendre mesures per a la supressió directa d’impostos» com la baixada del recàrrec de l’IAE.

En el cas de la Diputació de València, Mompó ha instat al president, Toni Gaspar, al fet que adopte aquesta mesura que permetria estalviar-se a les empreses de la província quasi 15 milions d’euros i seria un «respir» en un moment extremadament delicat per a la seua viabilitat.

Per part seua, Elena Vicente, ha secundat decididament aquesta mesura que proposaran a l’equip de Govern de la Diputació de Castelló i que permetria «un estalvi necessari» en aquests moments per a una mica més de 3.000 empreses de la província que es beneficiarien d’ella.

El Partit Popular ha impulsat aquesta legislatura diverses iniciatives tendents al fet que empreses grans, pimes i autònoms puguen obtindre beneficis fiscals i pagament immediat a proveïdors.

Si totes les institucions europees i espanyoles estan analitzant quines mesures prendre per a mitigar en la mesura que siga possible els efectes d’aquesta emergència sanitària en l’economia «les diputacions no han de ser alienes a aquesta problemàtica» han indicat els representants provincials.

En l’àmbit competencial de les corporacions provincials se situa la gestió de quotes que es reporten per quota municipal però també quotes pròpies de l’IAE que liquiden les empreses de les tres províncies pel que «reduir aquest recàrrec seria una bona contribució a no posar en risc el futur del nostre teixit empresarial», han finalitzat.