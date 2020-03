El PP proposa a Puig que comence el seu pla contra la prostitució implantant protocols i plans de formació en els centres de menors per a previndre riscos

Connect on Linked in

El GPP proposa plans de prevenció de prostitució o de tràfic de persones, plans transversals de formació i reforç de personal en els centres de menors per a garantir espais segurs per a la infància

· Mesquita denuncia que els mecanismes previstos contra la tracta previstos en el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere no s’estan aplicant

· Demana el desenvolupament d’un protocol marc contra la tracta perquè tots els ajuntaments puguen aplicar-ho de manera imminent

La portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular (GPP), Elena Bastidas, i la portaveu d’Igualtat del GPP, Marisa Mezquita han instat al President de la Generalitat, Ximo Puig a començar el seu pla contra la prostitució implantant plans de formació i incrementant els protocols en els centres de menors per a evitar “el risc i aconseguir que siguen espais segurs per a la igualtat”.

Bastidas i Mesquita han assenyalat que per al PP “tots els dies és 8 de març” perquè sembla que “l’esquerra quan plega la pancarta i s’apaguen els focus ja se li acaba”. Per això “continuem treballant a favor de la igualtat i, per a combatre situacions de riscos relacionades amb menors, hem presentat a una iniciativa d’aplicació en els centres tutelats”.

“Si Ximo Puig té un pla per a posar límit a la prostitució el primer que ha de fer és mirar cap als centres de menors i posar en marxa la protecció necessària per a evitar el risc als més vulnerables”, ha assenyalat Bastidas.

Així, ha recordat que hi ha centres de menors de la Generalitat com Monteolivente (València) i Alacant, on hi ha denúncies que relacionava als menors amb riscos de prostitució casos que ens “impacten de la mateixa manera que ens han impactat els casos de Balears”.

Aquestes situacions ha afegit, “hem d’evitar-les, avançant-nos al possible risc” i per a això és necessari desenvolupar protocols específics a seguir per a la prevenció de situacions de violència de gènere, plans específics de prevenció de prostitució o de tràfic de persones, reforç d’orientadors i personal qualificat en els centres de menors, normatives més estrictes dins dels centres, per a la prevenció de situacions de violència i garantir que són espais segurs per a la infància i formació transversal per als cuidadors en prevenció de situacions de violència, de prostitució o de tràfic de persones.

Són temes “preocupants”, ha explicat, als quals se sumen “situacions d’abús com el recentment conegut en un centre de València” i, davant aquests casos, “els experts coincideixen en el mateix diagnòstic: no hi ha suficient formació”.

Per part seua, Marisa Mezquita ha assenyalat que dos de cada tres víctimes de tràfic són dones, i entre un 15 i un 25% són menors d’edat, per la qual cosa “per a intentar lluitar amb aquesta xacra hem fet una bateria de mesures per a acabar amb aquest model de violència de gènere que afecta víctimes dones i xiquetes d’una manera molt denigrant”.