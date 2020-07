El PP sol·licita que no es discrimine la concertada en el repartiment dels fons especials per a educació

Print This Post

L’educació concertada no pot ser exclosa del repartiment dels fons especials per a la reconstrucció dedicats a l’ensenyament

Des del Partit Popular demanem al Consell que mantinga el compromís de repartir els fons entre TOTS els centres educatius

Per a entendre els efectes de la pandèmia sobre l’educació cal destacar almenys quatre qüestions: la bretxa digital, la diferent capacitat de resposta dels centres educatius a la pandèmia, l’augment de les desigualtats en els processos d’acompanyament educatiu, en un context on el docent a l’aula ha sigut substituït per la docència a distància i la falta de les condicions en les llars.

Aquestes qüestions han de ser esmenades en l’etapa post-COVID i d’ací la importància que els fons especials destinats a l’educació arriben a tota la Comunitat Educativa.

En un primer moment en el punt 18.1 de l’esborrany del repartiment d’aquests fons indicava que la totalitat de l’increment de la inversió es destinaria en exclusiva a l’educació pública de gestió directa. Aquest veto a l’educació concertada era injustificat ja que no pot ser exclosa del repartiment de fons.

Davant aquesta situació, des del Partit Popular d’Alzira som partidaris que el debat sobre el repartiment dels fons especials per a la reconstrucció dedicats a l’ensenyament, hauria de despullar-se dels elements de disputa ideològica que gargotegen les decisions polítiques sobre aquest sector. El repartiment dels fons de l’Estat hauria d’ajustar-se a la finalitat per a la qual han sigut creats: reforçar el sistema educatiu perquè puga afrontar les conseqüències de la pandèmia i atendre les necessitats dels alumnes més vulnerables.

El Govern d’Espanya és el responsable de mantindre l’Educació mitjançant la xarxa pública de gestió directa que vertebra el sistema educatiu i que considera que la xarxa de centres concertats contribueix fermament en els fins educatius i per tant la subvenciona.

En el curs 2018-2019, 5,5 milions d’alumnes van estudiar en centres públics (el 67,2%), 2 milions en concertats (el 25,6%) i uns 700.000 en privats. Si es mira quins centres alberguen als alumnes amb més necessitats, a la concertada li correspondria el 25,6%, però aqueix curs van acudir el 26,71% dels alumnes amb necessitats d’aprenentatge.

Per tal motiu considerem lògica i necessària la rectificació del propi Govern a propòsit de l’ajuda de 2.000 milions d’euros per a afrontar el nou curs (realment seran 1.600 milions, perquè els altres 400 es destinaran a les universitats públiques) i que posteriorment va determinar que foren les comunitats autònomes les que decidiren com es distribueixen els fons entre totes dues xarxes.

En declaracions públiques, el Govern valencià ha indicat que mantindran el seu compromís de repartir els fons que arriben del Govern per a educació, amb tots els centres sustentats amb fons públics, és a dir que no hi haurà exclusió a la concertada a pesar que així ho ha indicat el Govern de Pedro Sánchez.

Des del Partit Popular de l’Ajuntament d’Alzira sol·licitem al Govern valencià que aqueix fons extraordinari vaja a cobrir les necessitats especials educatives en el seu conjunt, la qual cosa inclou a l’escola pública i a la concertada, ja que la fi d’aquest fons és fer front als problemes derivats de la pandèmia.