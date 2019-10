El PP Torrent demana una baixada del tipus de gravamen a l’IBI en les ordenances fiscals per a 2020

Connect on Linked in

El PP va baixar un 64% el Tipus de Gravamen de l’IBI entre 2008 i 2015

Els populars de Torrent han afirmat que “el govern socialista de Torrent, per cinqué any consecutiu no baixarà l’IBI”, al no haver presentat cap proposta de modificació en l’ordenança. No obstant això des del PP de Torrent sí s’ha presentat una esmena en aquest sentit, perquè baixe el coeficient de l’IBI, del 0,53 actual al 0,51. “És la mateixa proposta que portem presentant reiteradament cinc anys, perquè es debata i els ciutadans de Torrent comproven que una altra política fiscal a Torrent és possible amb el Partit Popular”, assenyala el seu portaveu, Amparo Folgado.

El Tipus de Gravamen que aplica l’Ajuntament de Torrent a l’IBI és de 0,53, el mateix que va deixar el PP en 2015 després de huit anys consecutius de baixades, ja que en 2007 es trobava en el 0,83 que el va deixar l’anterior govern socialista. Els populars van baixar aquest coeficient un 64% en els huit anys de govern del PP a Torrent.

Folgado també critica que “els veïns de Torrent han vist com aquest ajuntament socialista els ha pujat l’aigua, ha eliminat la subvenció RECICLA, ha sigut incapaç de reduir el tipus de gravamen de l’IBI i després trau pit d’un superàvit en els comptes fictici, obtingut a força de pujar impostos i retallar en benestar social”.