El PP trasllada a la Guàrdia Civil la instal·lació de dispensadores de clor en platges valencianes per possible delicte mediambiental

La portaveu de Medi Ambient en Les Corts ,Elisa Díaz, al costat dels portaveus del PP en els municipis afectats, denúncia a la Conselleria per abocar centenars de pastilles de clor perilloses per al medi ambient

· “Mollà va decidir col·locar dispensadores de clor sense mesurar les greus conseqüències mediambientals”

La portaveu de Medi Ambient del Grup Popular en Les Corts, Elisa Díaz, al costat dels portaveus del PP en els municipis afectats, ha traslladat a la Guàrdia Civil un escrit de denúncia a la Conselleria d’Agricultura per la instal·lació de dispensadores de clor en platges valencianes per un possible delicte mediambiental.

En l’escrit de denúncia s’assenyala que aquestes cloradoras “no tenien barreres per a evitar l’accés a les aigües clorades, així com a centenars de pastilles de clor abocades directament a la desembocadura de les séquies”.

La portaveu popular ha assenyalat que la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà “ha ordenat la retirada de les dispensadores de clor en la desembocadura de diverses séquies en platges de l’Horta després de la visita dimarts passat dels portaveus del PP als ajuntaments d’Alboraia, Meliana, El Puig, Massamagrell i Pobla de Farnals a la cloradora instal·lada entre Pobla de Farnals i Massamagrell, al costat de la marjal”.

“Vam poder comprovar en la nostra visita que ha desaparegut la fauna d’amfibis que habitualment estava en la desembocadura de la séquia i que la quantitat d’aigua semblava desproporcionada davant els centenars de pastilles de clor. A més, la senyalització d’advertiment de perill de la cloradora estava descurada i fins i tot tapada. Totes aquestes irregularitats han sigut posades en coneixement de les autoritats competents”.

Elisa Díaz ha manifestat que “el producte emprat, segons figura en la pròpia cloradora, és perillós i tòxic per al medi ambient aquàtic. Abocar-ho directament en l’eixida de les séquies només pot tindre conseqüències fatals per a la fauna”.

“El litoral valencià i especialment les platges de València han patit la pitjor crisi de tancament dels últims anys per la presència d’aigües fecals en plena època estival i la consellera Mollà no solament no ha donat explicacions sinó que, a més, ha ocultat informació. La Conselleria va decidir col·locar dispensadores de clor sense mesurar les seues conseqüències mediambientals. Ara, una vegada descoberts, intenten eliminar les petjades retirant-les a tot córrer”.

Per a Díaz, “la decisió de la consellera Mollà de convertir les nostres platges en piscines demostra la seua ineficàcia per a solucionar un problema”. En aquest sentit, Elisa Diaz ha recordat que el Grup Popular “ha presentat en Les Corts diverses preguntes parlamentàries dirigides al Consell per a conéixer les quantitats de clor abocades a les nostres platges, els punts des d’on s’han abocat, quant temps porten abocant el clor, les quantitats de peixos morts recollits i quins han fet amb els peixos morts”.