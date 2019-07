El PPCV es reuneix amb representants del sector sanitari: “Hem d’intervindre davant l’estat d’excepció en el qual es troba la Sanitat valenciana”

Connect on Linked in

J.J.Zaplana es reuneix amb representants del Sindicat Mèdic, el Sindicat d’Infermeria de la Comunitat, de la Ribera i col·legis oficials davant el desistiment de funcions de la consellera i les seues vacances anticipades

El col·lectiu sanitari està “totalment en contra del requisit lingüístic per a exercir les professionals sanitàries”

Denúncia la permanent vulneració dels drets laborals en la Ribera i adverteix que pot extrapolar-se a Dénia i Torrevella

Reclamar el desarollo efectiu de les especialitats en enfermeria, la implantació de la figura de la infermera escolar i la creació d’equips multidisciplinaris de pediatria en cada departament de salut

El portaveu de Sanitat del Grup Parlamentari Popular en les Corts (GPP), José Juan Zaplana, ha mantingut una bateria de reunions amb els diferents representants del sector sanitari de la Comunitat Valenciana davant “el desistiment de funcions de la conselleria de Sanitat i les seues vacances anticipades. Hem d’intervindre per la situació d’excepció en la qual es troba la sanitat pública”.

Així s’ha manifestat J.Zaplana després de reunir-se amb el secretari general del Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana (CESM), Andrés Cánovas, i amb Mª Luz Gasco secretària regional del Sindicat d’Infermeria (SATSE) així com el departament de salut de la Ribera i diferents col·legis oficials per a abordar els diferents problemes de la gestió sanitària duta a terme per la conselleria de Sanitat.

El PPCV continuarà mantenint trobades les pròximes setmanes amb altres sindicats i diferents col·lectius i representants de pacients i professionals davant “la quantitat de fronts i problemàtiques que la conselleria de sanitat manté oberts sense donar solució”.

“Si la consellera i el seu equip són incapaços de mantindre línies obertes de diàleg per a donar solució als problemes que tenen els professionals i pacients, ens involucrarem al màxim per a portar tots aquests temes a les Corts i que siga des d’allí des d’on se li pose a la conselleria a treballar”, ha assenyalat.

Requisit lingüístic i llistes d’espera

Després de les reunions el PPCV ha comprovat com el col·lectiu sanitari està “totalment en contra del requisit lingüístic per a exercir les professionals sanitàries”. A més, “hem vist la gran preocupació que existent per l’obscurantisme de les llistes d’espera, ja no només les quirúrgiques sinó també les referents a proves diagnòstiques i a l’atenció d’especialistes”.

“La conselleria no dóna compte d’aquestes dades ni als professionals, ni als sindicats ni a nosaltres, però el més preocupant és que no disposa ella mateixa de les dades i així sense la detecció del problema no es pot solicionar el mateix”.

A més, ha afegit, el sector li ha traslladat al PPCV la necessitat d’insistir a la conselleria perquè planifique una reestructuració del sistema d’atenció primària, “escoltant i de la mà dels professionals perquè solucione d’una vegada per sempre el transport dels professionals incomplint un acord de setembre de 2018”.

Una altra de les conclusions de les reunions ha sigut la necessitat d’exigir el desenvolupament de la resolució dictada sobre prescripció-dispensació del col·lectiu d’infermeria, perquè en aqueix desenvolupament es reunisca amb tots els col·lectius afectats.