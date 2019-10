El PPCV insta a adoptar mesures urgents per a pal·liar les conseqüències de la sequera en la conca hidrogràfica del Segura

Connect on Linked in

Demana que es puga continuar amb la concessió d’ajudes per a l’adquisició del preu de l’aigua dessalada i la possibilitat d’executar infraestructures per emergència

El Govern de Sánchez genera preocupació entre els regants en posar fi el 30 de setembre a les pròrrogues del Reial decret que declarava la situació de sequera

“Els agricultors de la meitat sud d’Alacant es veuran perjudicats per la fi de les mesures excepcionals i ara sumisquen els greus danys causats pel recent episodi de DANA”, explica José Císcar

El Partit Popular de la Comunitat Valenciana ha registrat en Les Corts una iniciativa parlamentària sobre l’adopció de mesures urgents per a pal·liar les conseqüències de la sequera en la conca hidrogràfica del Segura.

El portaveu d’Aigua del Grup Popular en Les Corts, José Císcar, ha explicat que la proposta busca que es reconega la situació de sequera hidrològica de la conca del Segura i que s’adopten amb caràcter urgent, les mesures que resulten necessàries. Entre elles figuren la concessió d’ajudes perquè l’adquisició del preu de l’aigua dessalada no excedisca de 30 €/m3, la plena operativitat de les bateries de pous de sequera mentre dure la situació de sequera hidrològica, o la possibilitat d’executar noves infraestructures mitjançant contractes d’emergència, en cas de ser necessari, així com que s’habiliten els mecanismes contemplats en el Reial decret 356/2015, de 8 de maig, i les seues successives pròrrogues, per a l’obtenció dels recursos hídrics necessaris per a pal·liar els efectes negatius de la sequera

Císcar ha recordat que la conca hidrogràfica del Segura es troba en una situació de sequera hidrològica declarada des del 9 de maig de 2015, data en la qual es va publicar en el BOE el Reial decret 356/2015, de 8 de maig, pel qual es declara aquesta situació i s’adopten mesures excepcionals per a la gestió dels recursos hídrics.

“Aquest Reial decret ha tingut diverses pròrrogues fins al passat dia 30 de setembre, data en la qual el Govern d’Espanya, amb Pedro Sánchez al capdavant, va posar final mateix. Aquesta decisió –ha continuat Císcar- ha generat preocupació i descontentament entre els regants de la conca del Segura, ja que la situació de sequera no ha desparecido”, ha assenyalat.

El portaveu d’Aigua ha lamentat que els agricultors de la meitat sud de la província d’Alacant “no solament es veuran perjudicats per la fi de la pròrroga i les mesures excepcionals, sinó que a més ara sumen els greus danys causats en tot tipus de béns i cultius pel recent episodi de DANA o gota freda”.

En el pitjor moment

Així, ha assenyalat que la decisió de posar fi a les mesures excepcionals “no podria arribar en pitjor moment” i tenen conseqüències com la privació als regants d’exempcions en la tarifa de l’aigua dessalada, que no es puguen executar noves infraestructures mitjançant contractes d’emergència o que deixen d’estar operatives les bateries dels pous de sequera

D’altra banda, en la iniciativa parlamentària es recorda que el passat dia 25 de setembre el BOE va publicar el “Anunci de la Confederació Hidrogràfica del Segura, O.A. de competència de projectes de la 2a concessió dels volums produïts per la dessalinitzadora de Torrevella per a regadiu de les zones del Transvasament Tajo-Segura a les províncies d’Alacant, Murcia i Almería”, una nova fórmula que segons Císcar “suposa un canvi substancial en la gestió del dia a dia de l’aigua dessalada que ha generat també temor entre les comunitats de regants i que a més provoca inseguretat jurídica en desconéixer-se el preu d’adquisició de l’aigua dessalada i el temps de la concessió”.

El diputat popular ha criticat la “falta de previsió del Ministeri per a la Transició Ecològica, que pot conduir als regants de la meitat sud de la província d’Alacant a una situació crítica en els pròxims mesos, raó per la qual es fa necessària aquesta iniciativa en la qual des del PPCV demanem que s’adopten les mesures oportunes”.