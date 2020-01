El PPCV proposa mesures per a evitar casos relacionats amb prostitució que afecten menors tutelats en la Comunitat

Connect on Linked in

Bastidas: “Les polítiques d’Oltra sempre es queden en intencions, però mai arriben a bon port”

“Estem en alerta i proposarem la creació d’un Pla de Formació i una Comissió específica de menors i adolescència en Les Corts perquè no sabem què està passant en els centres”

“Hi ha 16.000 dependents amb dret a prestació que encara no la cobren i 36.000 valencians que estan a l’espera d’una valoració o d’una prestació”

La sotssecretària general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Elena Bastidas, ha proposat hui una sèrie de mesures per a evitar casos relacionats amb prostitució que afecten menors tutelats després del succeït a Balears.

Entre aquestes mesures destaca la creació d’una Comissió específica de menors i adolescència en les Corts i la posada en marxa d’un Pla Integral de Formació per als professionals que treballen en els centres de menors en la Comunitat Valenciana.

Bastidas ha assenyalat que la situació dels menors “és alarmant després dels episodis esdevinguts últimament. Hi ha casos de sobreocupació, alertes de la fiscalia, del Síndic de Greuges, intervencions de la Policia… i veiem amb preocupació el que succeeix en centres de Balears, on s’han denunciat casos de prostitució. Volem saber si s’ha donat algun cas en la Comunitat Valenciana on el mes passat va haver-hi una detinguda per prostitució de dues menors escapolides a Alacant i actualment hi ha una menor en parador ignorat a Borriana, i saber què està fent la Conselleria d’Oltra”

La sotssecretària popular ha indicat que el PPCV proposarà la creació en Les Corts d’una comissió específica de menors i adolescència. “Volem saber què fa la Conselleria davant els problemes dels centres, així com què s’ha fet per a esmenar la situació dels menors a Segorbe, que van ser traslladats de mala manera d’un centre. Aquests menors mereixen una explicació i saber quin protocol es va seguir”, ha assenyalat. “A més, volem saber per què Oltra segueix amb els seus incompliments de la normativa estatal i autonòmica, que prohibeix l’internament de menors de tres anys durant més de tres mesos, però actualment hi ha 42 xiquets en aquesta situació. Tampoc sabem què passa amb la menor que s’ha escapat del centre de Borriana”, ha explicat.

Bastidas ha assenyalat que el PPCV “continuarà insistint per a obtindre respostes malgrat les traves d’Oltra i el seu ocultisme. A més, la Fiscalia alerta de la saturació dels centres i la coordinadora de la Fiscalia de menors ha arribat a dir que s’estan denunciant situacions de saturació. Volem que no es repetisquen casos tan desagradables com els d’Alacant on el mes passat va haver-hi una detinguda per prostituir a dues menors escapolides o a Montolivet en 2017”.

La dirigent popular ha indicat que és necessària “una planificació estratègica i es requereix una correcta avaluació de la situació perquè no sabem què està passant en els centres de menors”. “S’estan provocant tensions en els centres. Les polítiques d’Oltra sempre es queden en bones intencions però mai arriben a bon port”, ha indicat.

Llistes en dependència

Bastidas s’ha referit també a les dades de l’últim informe del Síndic de Greuges respecte a la Conselleria d’Oltra. “Es constata que les crítiques s’han disparat un 15% en l’últim any, és la Conselleria amb més queixes. Hui hi ha 144.000 sol·licituds de dependència, però només 88.000 persones cobren prestació. Malgrat la important labor de maquillatge d’Oltra, el departament que dirigeix no pot ocultar la realitat: les llistes d’espera estan disparades en dependència”.

Així mateix, ha criticat que el termini de solucitudes per a la renda valenciana d’inclusió s’allargue fins a huit mesos. “L’anterior llei, de 2017, proposava la reducció de terminis administratius, però la nova llei revoca aquest propòsit, amb el que els terminis són onerosos i perjudiquen la vida digna d’aquestes persones especialment vulnerables. Demanem que el termini màxim de resolució d’expedients siga de tres mesos”, ha conclòs.