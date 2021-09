El Pregó d’Agustí Martí i Puig marca el punt d’eixida de les Festes Majors de l’Alcúdia 2021

Print This Post

L’Alcúdia comença les seues festes ací a la Casa de la Cultura de la localitat amb la celebració del tradicional Pregó. Un pregó a càrrec de l’exregidor Agustí Machí i Puig i que servirá com a punt d’eixida per unes festes marcades pel Covid, marcades per les noves mesures de seguretat però que, estem segurs, portaran moltes alegries i molta felicitat a la gent del poble.

Al seu discurs, Machí i Puig va repasar de manera extensa el que suposa ser de l’Alcúdia, des de els origens del poble. Va destacar la importància dels colectius que conformen les festes de la localitat, incidint molt especialment en el paper de la muixeranga Els Negrets de l’Alcúdia.

A més es va recordar amb emoció la seua etapa com edil de l’ajuntament. La regidora de Festes, Amparo Martín Boix, va destacar el seu notable paper com a responsable públic, abans de passar demanar responsabilitat als presents per gaudir unes festes responsables i civilitzades.

Des de el primer moment, l’ambient festiu i la bona química entre la gent a les places i terraces. Espais que es van plenar de seguida perquè encara que tots son conscients de que serán unes festes diferents tenen clar que van a viure-les intensament.

Si una cosa queda clara és l’essència hospitalària del poble alcudià. Un poble que veu en les seues Festes Majors l’oportunitat de desconectar per uns dies dels problemes i els malsomnis que ja estan tardant en anarse’n.