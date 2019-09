El pregó i l’entrada de moros i cristians donen inici a les festes de Meliana

Connect on Linked in

Divendres van començar les festes de Meliana del 2019 amb el pregó de les festes. Un pregó que enguany ha estat a càrrec de l’Associació Intercomparses de Meliana, que van destacar la importància de la implicació de totes les entitats i associacions del municipi per a fer unes festes de Meliana molt participatives.

Un fet que ja es va constatar en el sopar que va seguir a aquest acte d’inici de les festes, que va reunir 950 persones sopant al carrer Lledoner. Un sopar que, d’altra banda, va estar preparat per gent de les associacions mateix amb productes del comerç local.

Com explica la regidora de Festes, Maria Pilar Asensio, “el fet que enguany no hi haja ni festers ni festeres ha fet que l’Ajuntament haja hagut d’assumir l’organitzaciói i la preparació de tots els actes i, en aquest sentit, està sent també molt positiva la implicació del teixit associatiu del poble ja que totes i tots plegats, i col·laborant, volem que siguen de nou unes festes inoblidables”. Aquest esperit de col·laboració també s’ha vist ja en els primers actes festius vinculats a la festa de moros i cristians on, a més de les comparses locals van participar filades de diferents associacions i la comparsa convidada de les contrabandistes de Catarroja.

L’entrada de moros i cristians de dissabte va congregar un públic molt nombrós als carrers de l’itinerari que, prèviament, van omplir els bars i els restaurants en la nit més forta de les festes per a la restauració local. La nit va acabar amb l’actuació de l’orquestra Harley, que compta amb la cantant del municipi Paula Marí, finalista de la primera edició del programa Family Duo de la televisió valenciana À Punt.

Diumenge va ser el dia infantil amb diversos jocs unflables i d’aigua instal·lats a l’antic col·legi Pius XII.Després d’aquest primer cap de setmana, la regidora recorda la programació dels pròxims dies: “els primers dies d’aquesta setmana s’iniciaran els diferents trofeus esportius de festes i dijous es reprendran els actes forts amb l’homenatge i el sopar de les persones majors amb 560 participants, mentre que divendres serà la nit de les paelles”. Per a aquest nit, hi ha 110 paelles inscrites per a més de 1.500 persones, i es comptarà amb l’actuació de l’orquestra Mónaco. Dissabte serà la cavalcada de disfresses, mentre que diumenge seran les calderes i l’actuació l’Escola Municipal de Danses Tradicionals de Meliana, acompanyada de l’Orquestra de Plectre. Finalment, de l’11 al 14 de setembre seran els dies de festa en honor dels patrons, la Mare de Déu de la Misericòrdia i el Crist de la Provindència.