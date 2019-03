El premi de la Càtedra Cullera portarà el nom del físic Joaquín Olivert

Connect on Linked in

l’ajuntament i la Universitat de València formalitzen un acord per fomentar la investigació prenent com a àrea temàtica la localitat

El premi d’investigació de la Càtedra Cullera de la Universitat de València portarà el nom del físic cullerenc Joaquín Olivert. D’esta forma, el municipi i la universitat de la qual fou professor homenatjaran la figura d’un dels científics més rellevants del segle XX a la localitat riberenca.

Joaquín Olivert Pellicer va nàixer a Cullera el 18 de juny del 1941. Va obtindre la llicenciatura en Física a la Universitat de València, en la qual estigué ensenyant des del 1969. La seua recerca es va centrar principalment en el camp de les matemàtiques aplicades a la Relativitat.

Publicà treballs sobre la incompressibilitat relativista i rigidesa i va introduir el concepte de fibrats espigats per a l’estudi del moviment relativista que preserva magnituds físiques discretes. Fou director de 9 tesis doctorals (2 en física i 7 en matemàtiques).

L’anunci s’ha fet públic durant l’acte de firma del conveni mitjançant el qual es crea la citada càtedra, que tingué lloc este dilluns a València. La Universitat i l’Ajuntament de Cullera han acordat la creació de la Càtedra Ciutat de Cullera amb el propòsit d’enfortir les relacions institucionals entre les dos institucions, especialment en els àmbits de la ciència, tecnologia, investigació i transferència de coneixement prenent com a àrea temàtica la localitat de Cullera.

L’acte de signatura del conveni ha estat presidit per la rectora de la Universitat, Mª Vicenta Mestre, i l’alcalde, Jordi Mayor. A més, han estat presents la vicerectora d’Innovació i Transferència, Mª Dolores Real; la directora de l’Institut Universitari de Desenvolupament Local, Mª Dolores Pitarch; el professor del departament de Geografia i de la Càtedra Ciutat de Cullera, Adrián Ferrandis; el professor del departament d’Història Contemporània, Joan de Alcázar; la tinent d’alcalde de l’Agència de Desenvolupament Local, Mª José Terrades; i el tècnic de Desenvolupament Local de Cullera, José Salvador Martínez.

La Càtedra Ciutat de Cullera contempla la creació d’activitats formatives, culturals, de recerca i d’extensió universitària. Així, entre les activitats formatives es troba la instauració d’un premi de recerca dirigit a obres inèdites (TFG, TFM o tesis doctorals) que incorporen la ciutat de Cullera entre les seues investigacions. Este guardó serà el que durà el nom del físic cullerenc.

A més, es preveuen nombroses jornades, conferències, congressos i cursos de formació amb una finalitat divulgativa i formativa de la localitat de la Ribera Baixa.

Un dels aspectes més interessants que aporta esta nova càtedra és la creació d’un Observatori Territorial Turístic (OTT), que permetrà la recopilació i generació d’informació empírica, tant de caràcter quantitatiu com qualitatiu, per a la seua posterior anàlisi prospectiva i difusió dels resultats obtinguts.

També es fomentaran les activitats de recerca i transferència de coneixements que incloguen jornades de divulgació tècnica, potenciació de publicacions, promoció de trobades nacionals i internacionals sobre temes d’interés o desenvolupament de noves línies d’investigació d’aspectes desconeguts o poc tractats d’este tema.

La rectora ha recordat «la sort de la Universitat de poder comptar amb l’Institut Universitari de Desenvolupament Local que a més de fer recerca, aporta difusió, que tan important és». «Com a universitat pública que som, tenim l’obligació de donar cobertura a les necessitats que puga tindre la societat i fer transferència d’este coneixement per a que esta puga millorar», ha asseverat.

Per la seua banda, l’alcalde ha agraït a la Universitat el suport per a poder crear la càtedra, «perquè el coneixement és el futur, i sols amb l’ajuda que ens dóna la Universitat per a poder fer estos estudis, podrem afrontar alguns dels reptes que tenim com a municipi com és un nou turisme intel·ligent i sostenible».

A les seues paraules, el professor Adrián Ferrandis ha recordat la importància que té el municipi de Cullera, ja que unix «costa, litoral, turisme, projecció econòmica i una entitat demogràfica important». A més, ha apuntat les tres línies que tindrà l’Observatori Territorial Turístic (econòmic, social i mediambiental) per permetran una major i millor difusió del territori.

Eesta nova càtedra entrarà en vigor al moment de la signatura i tindrà un període de vigència de tres cursos acadèmics, fins al curs 2020/2021. Una vegada finalitzat el període de vigència, es podrà renovar per curs acadèmic.