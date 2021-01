El president de la Generalitat ha visitat les obres de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en el barri d’Entroncament de Burjassot

Connect on Linked in

L’actuació tindrà un cost total de 9,7 milions d’euros i un termini d’execució de 24 mesos

La Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, durà a terme, durant 2021 i part de 2022, un conjunt d’obres que permetran posar en servei el soterrament de les vies del metre de l’estació Entroncament, a Burjassot.

Amb aquesta actuació s’aconseguirà un augment de la seguretat ferroviària, la supressió del pas per als vianants provisional del carrer València per la retirada de la via actual una vegada finalitzades les obres, i millores tant en la funcionalitat i capacitat de la línia com en el seu entorn, amb la urbanització dels terrenys alliberats.

El president de la Generalitat , Ximo Puig, ha visitat Burjassot, juntament amb l’Alcalde de la localitat, Rafa García; el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, el regidor d’Urbanisme del Consistori, Manuel Aragó i el President de la Federació d’Associacions de Veïns, Arsenio Moraga, per a conéixer la represa d’obres del soterrament en el Barri de l’Entroncament. Unes obres que, iniciades originalment en 2007, es van reprendre la setmana passada i que la reivindicació històrica de la qual per part del municipi es remunta a la fi del segle XX.

Les obres a executar, el cost de les quals ascendeix a 9,7 milions d’euros, consisteixen fonamentalment en la connexió ferroviària de l’estació d’Entroncament amb el soterrament existent; amb la via en sentit Bétera, així com la finalització de la urbanització de superfície sobre les vies soterrades, que permetrà donar continuïtat a l’avinguda Burjassot de València cap al nucli urbà de Burjassot, a través del carrer València, mitjançant la retirada de la via existent, que quedarà fora de servei.

La infraestructura i superestructura ferroviària es completen amb les instal·lacions d’electrificació, senyalització i seguretat ferroviària, així com la instal·lació del sistema de ventilació a l’interior del túnel existent.