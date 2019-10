El president de la Generalitat Valenciana defensa la Constitució com a reflex d’una societat de persones lliures i iguals que “no deixa arrere als més febles”

Print This Post

Així ho ha manifestat durant el lliurament de l’I Premi Jehring.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defensat la Constitució Espanyola com a reflex d’una societat de persones lliures, “iguals en la llei i davant la llei” i “que no deixa arrere als més febles”.

Així s’ha manifestat durant el lliurament de l’I Premi Jehring de l’Institut de Drets Humans a l’il·licità Tomás Vives Antón, catedràtic de Dret Penal i vicepresident emèrit del Tribunal Constitucional, per la seua obra escrita, la seua escola i els seus ensenyaments personals.

En l’acte, que ha tingut lloc en el Paranimf de la Universitat de València president ha afirmat que la Constitució “reflecteix una realitat molt més profunda que l’ordenació institucional o el mer repartiment de poder”.

Així mateix, Puig ha ressaltat la faceta de Tomás Vives com a referent acadèmic i mestre “il·lustrat i curiós”, així com el bon ús que fa d’un llenguatge necessari per a la comprensió del Dret.

D’altra banda, ha agraït a l’Institut de Drets Humans la creació del premi Jehring que, com ha afirmat, ajuda a reconéixer i difondre els “ensenyaments, trajectòria i llegat” de Vives.