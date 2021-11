El pressupost del 2022 destinant als servicis d’ajuda a domicili augmenta fins als 19,3 milions d’euros per atendre a més de 12.600 persones majors o amb discapacitat

Connect on Linked in

Ribó assegura que les ajudes econòmiques d’emergència a les famílies, “s’han revelat com un recurs clau per a donar suport a les situacions de dificultat econòmica derivades de la COVID19”

Pel que fa als serviciss socials, l’alcalde de València, Joan Ribo, ha anunciat en el Debet de l’Estat de la ciutat que el pressupost dedicat per l’Ajuntament als servicis d’atenció a domicili creixerà fins als 19,3 milions d’euros, enfront dels 7,4 milions d’euros de l’any 2015. S’atendrà un 66% més de persones, és a dir, a 12.660, enfront de les 7.621 que es van atendre fa set anys, són 5.000 beneficiaris nous. A més millora l’atenció que s’oferix als usuaris, perquè la quantitat dedicada ha passat dels 965 euros als 1.526 euros. Una millora que afectarà a tots els programes que té en marxa el consistori com els d’Atenció Domiciliària, els de Envelliment Actiu o el Pla de Millora de la Dependència.

“El primer que farem amb els diners de l’Ajuntament és atendre les persones, especialment a aquelles que més ho necessiten. Per això, s’han ampliat i millorat qualitativament i quantitativament tots els servicis que es presten”, ha afirmat Ribó, qui ha defensat un model d’atenció “centrat en la persona, que prioritze la qualitat de vida i l’atenció personalitzada”

Pel que fa als servicis d’atenció domiciliària, Ribó ha detallat que “s’estan licitant, en este moment, els nous contractes del Menjar a Domicili i el Servici d’Ajuda a Domicili, este últim podria estar adjudicat en un termini de tres mesos”. D’altra banda, el servici d’Envelliment Actiu ha desenvolupat diverses activitats entre les quals destaquen tallers de nutrició, salut i memòria activa, d’iniciació a l’ús de l’ordinador i internet o de jardinería.

Fa un any es va posar en marxa el Pla de Millora de la Dependència, amb dos objectius, acabar amb la llista d’espera i posar al dia els servicis prestats pel servici. L’alcalde ha afirmat que “a dia de hui, tinc la satisfacció d’anunciar que les 6.503 valoracions que estaben pendents han sigut tramitades en la seua totalitat complint el pla previst”. En estos moments s’estan tramitant les noves sol·licituds que ha arribat al llarg del 2021.

Les ajudes econòmiques d’emergència a les famílies, com l’alimentació, higiene, medicines o pagament de rebuts urgents “s’han revelat com un recurs clau per donar suport a les situacions de dificultat econòmica derivades de la COVID19” ha afirmat Ribó. Enguany s’han tramitat 12.517 ajudes, la majoria de les quals ja estan abonades.

L’any 2017 es va crear el servici d’igualtat i polítiques de gènere i LGTBI, el pressupost de la qual ha augmentat fins prop del milió d’euros, la qual cosa en paraules de l’alcalde “evidencía l’aposta decidida d’este govern per les polítiques d’igualtat”. “S’ha posat en marxa el servici de prevenció i atenció a la violència de gènere en adolescents i població juvenil, s’ha adaptat el servici d’atenció a les dones víctimes de violència de gènere i s’ha posat en marxa el Servici Taronja Sencera d’atenció a la violència de gènere en adolescents, que és pioner en tot l’Estat. A més han iniciat les obres de construcció de l’Oficina per a la no Discriminació i contra Delictes d’Odi” ha assenyalat l’alcalde.

Seguretat ciutadana

En este punt, l’alcalde s’ha referit al fet que l’eixida de la pandèmia “ha provocat en alguns barris problemes de convivència a conseqüència del botellot” tot i que ha reiterat que “València és una ciutat segura”. Per això, ha posat en valor el pla d’acció impulsat des de la Policia Local “per a garantir la convivència i el dret al descans de tota la ciutadania”, i que ha fet que “en estos moments el problema del botellot s’està aconseguint pal·liar i disminuir sense que la nostra ciutat haja patit episodis de violència als carrers com ha ocorregut en altres ciutats espanyoles”. En la mateixa línia, Ribó s’ha referit als problemes d’inseguretat que han aparegut també en alguns barris a causa de la venda il·legal d’estupefaents, i que han sigut afrontats des de l’Ajuntament en col·laboració amb la Policia Nacional “amb un caràcter global que inclou actuacions de caràcter social, educatiu, de neteja i urbanisme, des del diàleg amb el veïnat. En este sentit, hem activat plans d’actuació integral en barris com Orriols i la Malva-rosa”.

Cultura i educació

“Este govern municipal aposta per l’educació pública i de qualitat per a tots els xiquets i les xiquetes” ha assenyalat l’alcalde de València Joan Ribó, qui ha apuntat que “totes les famílies que complien els requisits han rebut el xec escolar gràcies a l’ampliació del pressupost fins a 3’25 milions d’euros. S’han augmentat les ajudes per a material escolar i millorat els programes d’alimentació escolar”. Un altre aspecte en el qual està treballant l’Ajuntament és la promoció del valencià, promovent la seua utilització a través de les xarxes socials.

En matèria de cultura, Ribó ha destacat el programa Cultura als Barris i als Pobles, que promou activitats culturals amb públic en directe en 24 barris de la ciutat i divuit Pobles de València. També s’han convocat els Premis Literaris Ciutat de València, que enguany han aconseguit la xifra de participació més alta de la seua història, i la Mostra de València, que es va recuperar l’any 2018 després de sis anys d’absència i que s’ha consolidat com un referent en l’àmbit cinematogràfic.

L’Any Berlanga és una altra de les apostes del govern municipal. Enguany s’han organitzat diversos actes o activitats per a recordar esta figura “admirada i estimada en València i reconeguda per seu art a nivell internacional. Per això, “volem mantindre viva la seua memoria” ha assenyalat l’alcalde, qui ha recordat que “València acollirà el pròxim any la 36ª edició dels Premis Goya”.

D’altra banda, l’allcalde ha assenyalat que este exercici s’ha invertit en la restauració d’edificis culturals de la ciutat com la restauració del Palau de la Música, que s’espera que estiga finalitzada l’any 2023; les biblioteques Carles Ros i Josep María Bayarri; el centre d’interpretació de la Muralla Islàmica: el refugi e Massarrojos; o les Casa dels Bous del Cabanyal, entre altres.

Pel que fa a les polítiques de joventut, l’alcalde Joan Ribó ha destacat que l’Ajuntament mitjançant el programa “T’escoltem” ha treballat en el suport psicològic com aposta específica per a combatre els efectes de la pandèmia en este col·lectiu. A més, es continua amb programes com el Estiu Jove, que ofereix 1.600 places, amb activitats d’oci i temps lliure per als més joves. Durant la pandèmia s’han reforçat els cursos a distància per a este col·lectiu, especialment d’idiomes i informàtica.

El consistori aposta per la col·laboració públic–privada per a organitzar activitats esportives. Joan Ribó ha explicat que “la nostra ciutat promou cada vegada més tant per l’esport popular, on València ja es defineix com la “ciutat del running”, com per l’esport de competició amb plusmarques mundials en marató i mitja marató o en la participació i triomf d’equips valencians molts d’ells de categoria femenina.

Alimentació i salut

En este camp l’alcalde de València ha destacat l’estratègia València Ciutat Saludable, que desenvolupa activitats dirigides a millorar la salut dels valencians. Joan Ribó ha posat en valor iniciatives com la Tira ce Comptar Ecològica de Mercavalencia, segons ha explicat l’alcalde “crea mecanismes de distribució de productes ecològics de proximitat, que ajuda al creixement de la producció de l’agricultura ecològica de la nostra ciutat”. De la mateixa manera, s’han creat quatre mercats alimentaris no sedentaris, en Malilla, Mercat de Colón, Castellar i Benimaclet que afavoreixen el contacte directe entre llauradors i consumidors, i afavoreixen, per tant, el consum de proximitat