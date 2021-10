El Pressupost Municipal de València superarà per primera vegada en la història els 1.000 milions d’euros

Print This Post

Per primera vegada en la història de València, el Pressupost Municipal superarà els 1.000 milions d’euros. L’alcalde, Joan Ribó, ha explicat este matí que la incorporació dels fons europeus Next Generation al projecte pressupostari per a 2022, suposa una millora de la qualitat de vida i increment de la seguretat ciutadana, en el marc d’una gestió basada en la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.

La previsió inicial del Govern Municipal per a 2022 era de 955 milions d’euros, en funció de l’informe de la Intervenció Municipal que reflectia la millora de les perspectives plantejada en els Pressupostos Generals de l’Estat. Eixes previsions milloraven els plantejaments inicials, i permetien preveure un increment de la Participació en els Ingressos de l’Estat. En segon lloc, es va sumar també la devolució de l’IVA que el Govern deu al municipi des de l’any 2017: un total de 24 milions d’euros.

Ara, torna a ampliar-se en sumar les previsions de finançament derivades de les aportacions dels fons europeus Next Generation, per un import inicial de 60 milions d’euros. El resultat és una previsió que supera la xifra de 1.000 milions d’euros per primera vegada en la història de l’Ajuntament de València.