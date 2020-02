El prestigiós solista internacional Steve Mead i la Societat Unió Musical d’Alberic protagonitzen un especial concert

Especial concert a Alberic. El prestigiós solista internacional de bombardins Steven Mead i la Societat Unió Musical d’Alberic, una de les bandes més distingides del panorama nacional que actua sota la direcció del seu titular, Daniel Ferrero, pujaran a l’escenari el diumenge 16, a les 12 hores i en el Teatre Liceu d’Alberic (amb entrada lliure fins a esgotar localitats) per a protagonitzar una actuació patrocinada per Sanganxa, Besson i la banda local i que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alberic. L’anglès Steven Mead (nascut en 1962) no necessita presentació per als entusiastes del metall de tot el món, ja que la seua manera de tocar i ensenyar s’han donat a conèixer pràcticament a tots els que estimen el bombardí. Amb més de 75 actuacions en solitari a l’any, la seua incessant agenda el veu de gira quasi constantment. Aquesta notable carrera en solitari va seguir als èxits que va aconseguir com a membre de diverses de les principals bandes de música del Regne Unit. Hui dia viatja constantment i es presenta regularment amb alguns dels millors conjunts de vent i simfònics del món. Ha tocat concerts com a solista amb orquestres simfòniques a Noruega, Finlàndia, Polònia, els Estats Units, el Canadà, Itàlia, el Japó, Lituània o Alemanya. Ha tocat també amb la majoria de les principals bandes militars del món, inclosa la Band of the Garde Republicaine (París), The Central Band of the RAF (Londres), The Italian Police Band (Roma), The DutchMarine Band (Rotterdam) The US Army Band (Washington DC).

Va guanyar els primers premis en el National Brass Band Championships en el Royal Albert Hall de Londres en quatre ocasions, així com el Euphonium Player of the Year en dues ocasions i el millor solista de la sèrie de televisió de la BBC Best of Brass en dues ocasions. Ha sigut descrit com un dels artistes solistes més gravats del món amb més de 65 CD en el seu haver. A més, la seua forta contribució a la literatura educativa del bombardí no té comparació. Fins hui, ha donat més de 500 actuacions d’estrena mundial. També és conegut i respectat pel seu treball d’alt perfil en pedagogia de metalls. És professor de bombardí en el Royal Northern College of Music, a Manchester, i també imparteix classes en diverses escoles especialitzades de tota Europa i el Japó. Una oportunitat històrica a Alberic per gaudir d’un concert de qualitat internacional.