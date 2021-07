El programa Llars Verdes conclou amb un estalvi mitjà per família participant de l’equivalent a una tona de diòxid de carboni

Connect on Linked in

Alejandro Ramon: “La descarbonització de la ciutat no la podem fer només des de les institucions perquè necessitem una ciutadania conscienciada, formada i aliada per afrontar este gran repte”

El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica de l’Ajuntament de València, Alejandro Ramon, ha fet un balanç molt positiu de la primera edició del programa Llars Verdes, per la participació de mig centenar de famílies i per l’estalvi mitjà aconseguit, d’una tona equivalent de diòxid de carboni. “Vull destacar l’aliança entre les institucions i la societat civil perquè, com a ciutat, tenim un repte, que és portar a terme la descarbonització i això només ho podrem aconseguir amb una ciutadania aliada, conscienciada i formada”, ha afirmat.

Després d’un any amb tallers mensuals, el programa Llars Verdes, una iniciativa educativa posada en marxa per l’Ajuntament i la Fundació València Clima i Energia per fer front a l’emergència climàtica, ha conclòs amb un balanç positiu per totes les parts. L’objectiu era facilitar eines a famílies preocupades per l’impacte ambiental i social de les seues decisions i hàbits quotidians i amb este programa s’ha contribuït a un canvi d’actitud, promovent formes de consum i ús de recursos que provoquen un impacte menor en l’entorn. “Amb eixes ferramentes i informació contrastada totes estes famílies ja prenen decisions millors per a elles i per al seu entorn”, ha explicat el regidor, qui també ha destacat el context d’emergència sanitària en què s’ha desenvolupat esta edició de Llars Verdes.

Amb les ferramentes i els consells oferits s’estima que s’ha pogut aconseguir un estalvi mitjà anual d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per damunt, segons cada família, d’una tona equivalent de diòxid de carboni, “una dada molt significativa atés que les emissions per càpita de mitjana en Espanya són de vora 5,5 tones a l’any”. Per això, Ramon ha valorat com “un èxit total” que 50 famílies hagen rebut formació sobre “com fer un consum més responsable en les seues llars, com estalviar energia i com reduir la petjada de carboni”.

El programa ha sigut totalment gratuït i les sessions les ha coordinades la Fundació València Clima i Energia i les han dinamitzades els seus dos equipaments: l’Observatori del Canvi Climàtic i l’Oficina de l’Energia. A més, han comptat amb la col·laboració del Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV) i el Centre Nacional d’Educació Ambiental (CENEAM), així com de diverses entitats relacionades amb les temàtiques abordades als tallers, com ara Global Omnium, la Fundació Aguas de València, EMT València, el Centre Mundial de València per a l’Alimentació Urbana Sostenible (CEMAS), l’Agència Municipal de la Bicicleta València (AMBICI), el Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura Internacional (CERAI), Justícia Alimentària Global i diversos servicis de l’Ajuntament de València.

Les diverses sessions i tallers s’han desenvolupat de forma virtual, llevat d’un únic acte presencial per al lliurament dels kits de sostenibilitat, amb tot un seguit d’elements que han permés reduir la petjada de carboni en les llars, estalviar en les factures i reduir l’impacte ambiental en cada casa, objectius del programa d’educació ambiental i seguiment de les famílies.

D’ara endavant, amb l’experiència adquirida, es continuaran proporcionant ferramentes a la ciutadania per aconseguir una implicació cada vegada major i les famílies participants podran seguir comptant amb l’assessorament i les ferramentes proporcionades durant el programa.