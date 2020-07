El projecte del taller municipal de diversitat funcional de Picassent guanya el Premi Espiral “Peonza de Bronce”

Connect on Linked in

El projecte educatiu «L’educació ambiental com a eina per a la inclusió social» dirigit a persones amb diversitat funcional que porta a terme l’Ajuntament, ha rebut el premi Espiral «Peonza de Bronce» en la seua XIV edició. Una convocatòria on s’han presentat més de 200 projectes procedents de tota Espanya.

Les 18 persones que formen este taller municipal han treballat des del mes d’octubre baix el fil conductor de l’educació ambiental. Este projecte educatiu ha tingut, entre altres objectius, formar les persones participants per poder exercir com a voluntaris/es i difusors d’una consciència i sensibilitat ambiental a la resta de la ciutadania; actuar sobre l’entorn social i natural i sobre l’alumnat, no sols en les seues facetes cognitives, sinó també en el seu entorn familiar i social, tant en la seua part emocional com psicològica, fomentar l’autonomia individual i la promoció de la vida independent així com la participació social, clau de la inclusió social.

L’alcaldessa, Conxa Garcia, i el regidor de l’àrea de Diversitat Funcional, Carles Silla, s’han mostrat molt orgullosos i han volgut mostrar el seu agraïment a l’Associació Espiral. Els dos han manifestat que «Este premi ve a reconèixer el treball que es fa des de l’Ajuntament en matèria de diversitat funcional. A més, també volem felicitar tot l’alumnat ja que elles i ells són els vertaders protagonistes i mereixedors del premi».

«Peonza de bronce» està patrocinat per la comunitat eductiva global Didactalia i valora la importància i la repercussió d’experiències eductives en tendències de pràctica i perspectiva desenvolupades per a l’aplicació de continguts curriculars i motivació del alumnat. En la seua línia, també aposta per la promoció i la valoració social d’experiències educatives que afavorisquen la inclusió educativa, des dels paràmetres d’equitat i qualitat. També serveix per visibilitzar, motivant un corrent educatiu en la xarxa, que ajude a la difusió de metodologies actives afavorint el debat sobre la necessitat d’avançar en metodologies actives en l´entorn educatiu.