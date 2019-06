El projecte d’investigació-acció RIU es reafirma com una eina d’assistència sanitària col·laborativa

Print This Post

Projecte RIU facilita l’accés i ús adequat de serveis de salut i programes preventius a població en situació de vulnerabilitat social

RIU és fruit de la col·laboració del Centre de Salut Pública d’Alzira, els ajuntaments d’Alzira i Algemesí, FISABIO i el Departament de Salut de la Ribera.

El Projecte RIU “un riu de cultures, un riu de salut” ha celebrat esta setmana l’acte de cloenda de la seua vuitena edició a la localitat d’Alzira i la novena a Algemesí.



Projecte RIU, les sigles del qual signifiquen “Rèplica, Innova i Uneix” és un subprograma de promoció de salut en entorns vulnerables del Centre de Salut Pública d’Alzira, que està finançat per l’Ajuntament d’Alzira i l’Ajuntament d’Algemesí, i gestionat per la Fundació FISABIO (Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana), amb la col·laboració del Departament de Salut de la Ribera.



A les clausures d’Alzira i Algemesí, les investigadores de la Fundació FISABIO, Dory Aviñó i Verónica Peris, han posat de manifest que la metodologia RIU és una bona eina per al treball col·laboratiu amb assistència sanitària i una oportunitat per desenvolupar l’acció local en salut a Alzira i Algemesí.



“RIU ha permès que la informació i el consell en salut arribe a la població més allunyada del sistema sanitari, facilitant l’accés i ús adequat de serveis de salut i programes preventius a esta població, i reduint desigualtats socials en salut des de l’any 2008 al barri del Raval d’Algemesí i des de 2011 al barri de l’Alquerieta d’Alzira “, destaca la coordinadora del projecte, Dory Aviñó.

“Riu és una estratègia de desenvolupament social en l’àmbit local que utilitza cicles continuats de capacitació de persones de diverses cultures com a agents de salut per actuar com a educadores entre iguals i millorar la salut del barri”, afegeix la investigadora de FISABIO.



En la seua última edició a Alzira i Algemesí, hi han participat 19 agents de salut de diferents realitats culturals i 116 especialistes d’atenció primària, salut pública i administració local, entre d’altres. Així, estes persones han creat una xarxa intersectorial de professionals i agents socials.



“En el desenvolupament del projecte és clau el paper dels departaments de serveis socials dels ajuntaments, en concret el Centre de Participació Ciutadana d’Alzira i Algemesí, i especialment en la selecció de les persones agents de salut i en l’organització de totes les accions comunitàries que es duen a terme”, ressalta Aviñó.



Els temes en què s’han format els agents de salut són: salut i equitat, ús de serveis sanitaris, habilitats de comunicació, targeta sanitària i prestacions, alimentació i activitat física, salut bucodental, prevenció del càncer, igualtat de gènere, prevenció de la violència de gènere, seguiment de l’embaràs, supervisió de la salut infantil i salut sexual i reproductiva.



“És de destacar en esta edició la col·laboració d’Assistència Sanitària del Departament de Salut de la Ribera, i en concret d’Atenció Primària, en la formació de les persones agents de salut i en algunes de les accions de sensibilització comunitària”, afegeix Dory Aviñó .



Finalitzat el període de formació, el grup d’agents de salut han transmès tot el coneixement adquirit als seus veïns i veïnes mitjançant el desenvolupament d’accions individuals, grupals i comunitàries.



“En les accions individuals, les persones agents de salut es converteixen en transmissors dels missatges clau en què s’han format. A més d’oferir informació i consell en temes de salut, fan acompanyament als seus veïns i veïnes als centres sanitaris i realitzen activitats de traducció i interpretació àrab-espanyol a la consulta amb les persones de la seva xarxa social “, explica la investigadora de FISABIO.



“Això ha estat possible gràcies al treball col·laboratiu amb tres associacions que treballen per a la inclusió social de les persones com són Fundació CEPA, Creu Roja i l’Oficina Pangea de la Mancomunitat de la Ribera Alta”.



Cal destacar que Projecte RIU va rebre al febrer de 2019 el reconeixement de Bona Pràctica en el Sistema Valencià de Salut en la convocatòria de 2018 vinculada amb el IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana 2016-2020.