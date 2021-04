El PSPV d’Algemesí proposa una Política Progressista, sostenible econòmicament i amb un impacte real en la transició ecològica

Print This Post

Més Compromís ha presentat una moció absolutament inassumible que posa en risc la sostenibilitat econòmica de l’Ajuntament, que beneficia a les rendes més altes i que no garanteix la transició ecològica. Reduir l’IBI un 50% als habitatges que instal·len una placa solar implica bonificar una major quantitat de diners als millors patrimonis que paguen impostos més elevats.

La proposta, debatuda i votada en la comissió informativa de Transició Ecològica, proposa reduir l’IBI un 50%, per sempre, als habitatges que, simplement, instal·len una placa solar.

Sense criteris tècnics ni de control.

Tal com està redacta la proposta, es dedueix que qualsevol instal·lació fotovoltaica seria susceptible de beneficiar-se de la bonificació del 50% de l’IBI sense establir, si més no, uns criteris mínims que asseguren una transició ecològica real. Per exemple, si un habitatge de 1.000 metres quadrats instal·la una placa solar, igual que un habitatge de 100 metres quadrats, l’impacte sobre l’ús d’energia és molt menor en l’habitatge més gran, en canvi, la bonificació que rep aquest habitatge és molt major ja que paga un IBI molt més elevat.

L’equip de govern entén que l’Ajuntament ha d’exigir un estàndard mínim que vincule el número de KW amb el nombre de metres de l’habitatge per a assegurar que tots els habitatges, amb independència de la seua grandària, contribuïsquen a aqueixa transició ecològica amb les mateixes garanties.

Insostenible econòmicament

A més d’injusta per als patrimonis més humils, aquesta proposta pot posar en risc la sostenibilitat financera del Consistori perquè implica anar reduint, per sempre i de manera irreversible, els ingressos provinents de l’impost de béns immobles que suposen, a més, la major font d’ingressos de l’Ajuntament. A major nombre d’instal·lacions, menor quantitat d’ingressos. Això posa en perill l’estabilitat financera i dibuixa un escenari d’inseguretat econòmica.

Una alternativa progressista real

Segons ha explicat el regidor de Transició Ecològica, Ángel Ferrer, “estem d’acord a ajudar la ciutadania a realitzar instal·lacions fotovoltaiques en els seus habitatges que contribuïsquen de veritat a la transició energètica. Però hem de fer-ho establint uns criteris tècnics, uns estàndards mínims per a cada habitatge i realitzant un control sobre l’impacte real que aquestes instal·lacions tinguen en l’estalvi energètic.

L’alcaldessa i regidor d’Hisenda, Marta Trenzano, ha destacat que “no podem donar suport a una política fiscal que ajuda, de manera indiscutible, a les rendes més altes i als millors patrimonis. La proposta de reduir un impost amb el mateix percentatge per a tots beneficia als que més ingressos i millor patrimoni tenen. Nosaltres pensem que és molt millor iniciar una línia de subvencions, que s’atorguen tenint en compte la renda i el patrimoni de cadascun, perquè la gent puga anar instal·lant plaques solars en els seus habitatges. Li ho vam proposar a Compromís però van refusar la nostra proposta en la qual treballarem en els pròxims mesos de cara al pressupost del 2022”.