El públic es rendix a RICASA en el Castell de Sant Bertomeu de Godella

Les xarxes socials esclaten d’emoció després del castell disparat pel godellenc Ricardo Caballer: “Necessitàvem tornar a sentir la pólvora”

L’espectacle pirotècnic ha estrenat en l’edició de 2020 el segell de Bé d’Interés Turístic Local

L’Ajuntament de Godella ha fet una aposta decidida per mantenir sectors tradicionals de la festa amb les màximes mesures sanitàries

La pirotècnia RICASA, amb el godellenc Ricardo Caballer al capdavant, ha tornat a emocionar al públic del Castell de Sant Bertomeu de Godella. Enguany l’espectacle pirotècnic ha estrenat el segell de Bé d’Interés Turístic Local en unes circumstàncies ben atípiques. L’Ajuntament de Godella ha volgut apostar per mantenir i donar suport als sectors tradicionals de la festa, i les reaccions en les xarxes socials han sigut molt positives.

“Molts m’entendran. Simplement ho necessitava, és simple, pólvora. Amb seguretat, complint les normes, un castell es pot veure des de molts llocs, es pot disfrutar, es pot fer que la gent es repartisca molt, que no hi haja aglomeracions…” Amb estes paraules reaccionava al seu Instagram el periodista especialitzat en falles Boro Peiró . Des de l’Associació Cultural ‘Amigos de la pirotecnia’ també han mostrat la seua satisfacció: “Felicitats a la corporació de l’Ajuntament de Godella per la celebració del tradicional Castell de Focs Artificials, declarat Bé d’Interés Turístic Local. I per suposat, felicitats per l’excel·lent organització de l’esdeveniment, complint amb la normativa actual en qüestió de la Covid-19”, han afegit.

L’alcaldessa de Godella i regidora de Festes, Eva Sanchis, es mostra satisfeta amb el que s’ha viscut a Godella el Dia de Sant Bertomeu de 2020. “Està sent una època molt difícil. Venim d’una primavera i un estiu durs i estranys. Tenim per davant un temps complicat, però almenys el veïnat de Godella hem pogut gaudir d’un dia de festa. Vull agrair i destacar la responsabilitat de la gent per complir amb les normes, i sobretot felicitar a totes les persones que han fet possibles els actes que vam tindre durant la vesprada al poble.

Minimascletà, balls de carrer, Missa en honor a Sant Bertomeu i concert de la Banda del Casino Musical

El Castell de Sant Bertomeu posava la cirereta a un recull d’actes especials del Dia de Sant Bertomeu. A les 14h es disparava la minimascletà al Carrer Major, enguany amb menys càrrega explosiva i sense tanta gent com és habitual als carrers del centre del poble. A la vesprada, el Grup de Danses ‘El Poblet’ omplia Godella de color i música amb balls, gegants i cabuts. Més tard, després de la Missa en honor a Sant Bertomeu, la Banda del Casino Musical acomiadava la vesprada amb la interpretació d’uns pasdobles a la plaça de l’Esglesia. Els músics es retrobaven al carrer amb el veïnat després de llargs mesos, en una vesprada-nit plena d’emocions a flor de pell.