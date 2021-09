El Racó de l’Olla es converteix en la major colònia de gavina capnegra de la península ibèrica

Connect on Linked in

Tres parelles de rosseta, l’anàtid més amenaçat d’Europa, també es reprodueixen enguany en l’espai

El Racó de l’Olla ja és la major colònia de gavina capnegra (Larus melanocephalus) de la península ibèrica i una de les majors colònies mundials amb 1379 parelles, una xifra que duplica l’existent en 2020, que era de 690 parelles. Així es recull en el cens d’aus nidificants que el servici municipal de Devesa-Albufera ha realitzat en este espai del parc natural.

La gavina capnegra és un ocell marí de xicotet tamany amb plomes de colors que varien en funció de l’edat de l’exemplar. El seu element més característic és el caporrutxo negre que llueix en l’època reproductora. Està present als humidals mediterranis i de la Manxa.

La població de l’espècie no ha deixat de créixer des de 2001. L’èxit de la implantació d’esta colònia radica, segons els experts, en la capacitat de l’espècie per explotar els recursos disponibles en el perímetre d’hortes del parc natural.

L’anàtid més amenaçat d’Europa

Per la seua banda, 3 parelles de rosseta (Marmaronetta angustirostris) han aconseguit reproduir-se enguany en el Racó. La rosseta és l’anàtid més amenaçat d’Europa i, en els últims anys, només s’havia pogut detectar la reproducció d’una o dos parelles d’aus.

La rosseta és una annàtida nadadora de mida mitjana, d’uns 40 centímetres de llarg i uns cinc-cents grams de pes. Té el coll i el bec llarg i un plomatge de color terrós amb taques clares. Viu en les llacunes dolces o salabroses i s’alimenta d’insectes, mol·luscos i plantes aquàtiques. La rosseta està catalogada com a espècie en perill d’extinció a Espanya i només queden unes desenes de parelles en tot Europa. Les tres parelles reproductores que han triat el Racó de l’Olla per a reproduir-se posen de manifest el potencial d’esta reserva i la seua importància en el manteniment de l’espècie.

El Racó de l’Olla és un dels espais més importants per a la conservació de la biodiversitat en el parc natural de l’Albufera. És un espai únic en l’aiguamoll que permet la nidificació de diverses espècies d’aus aqüàtics. A més, conté unes de les colònies més importants d’aus marines del litoral ibèric aprofitant la proximitat amb la mar i el golf de València.

Per la seua banda, enguany s’han pogut localitzar 1022 parelles de la tisoreta becllarga (Thalasseus sandvicensis) i 424 parelles de tisoreta de l’Albufera (Sterna hirundo), un augment que contrasta amb el col·lapse que van patir en 2006.

El vicealcalde i regidor de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, creu que “el Racó de l’Olla, la part de la reserva del Parc Natural de l’Albufera que també és seu del Centre d’Interpretació, ens continua demostrant la seua cabdal importància per a la conservació de la biodiversitat, en este cas de la conservació d’ocells marins”.

En este sentit, “un cas molt important és el de la conservació de la Rosseta, una anàtida molt amenaçada a Europa i que està catalogada com en perill d’extinció. En els últims anys la reserva havia acollit una o dues parelles reproductores, i enguany han sigut tres les que han aconseguit reproduir-se en la reserva. Això és important perquè està en perill d’extinció”.

El vicealcalde ha destacat, a més, que el Racó és “una de les majors colònies mundials de la gavina capnegra”. Per al regidor, “esta espècie ha tingut un desenvolupament espectacular perquè va començar a colonitzar este espai l’any 2001, i no ha deixat d’augmentar. És més, en el 2021 s’ha duplicat la població respecte al 2020. Són bones notícies per a la biodiversitat i per a l’Albufera”.