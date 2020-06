Print This Post

El raspall professional no es reactivarà el dissabte 4 de juliol sinó un dia abans, el divendres 3. El canvi ha estat propiciat per la possibilitat de retransmetre dues de les tres partides de la jornada que tancarà la fase regular de la Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València, en la qual es decidiran les dues places vacants en les semifinals.

Davant la impossibilitat que els aficionats puguen seguir en directe les evolucions de les primeres figures del raspall en una jornada tan decisiva, perquè les partides es jugaran a porta tancada, l’Ajuntament de Xeraco s’ha oferit a acostar la pilota als seus seguidors mitjançant l’emissió per streaming.

Com el dissabte 4 de juliol ja estava programada la retransmissió en directe per la televisió autonòmica, À Punt, de la partida de la Lliga Bankia d’escala i corda que enfrontarà als equips de Murla (Genovés II, Santi i Bueno) i Vila-real (Puchol II, Tomàs II i Guillermo) al trinquet Pelayo, la millor solució per tal d’evitar la coincidència de dues emissions ha estat avançar la tornada de la modalitat de raspall al divendres 3 de juliol.

D’esta manera, els incondicionals de la pilota valenciana podran gaudir de dues partides en directe per streaming el divendres 3 de juliol, de la programada en directe el dissabte dia 4 en la televisió autonòmica i d’una quarta en diferit el diumenge 5, que també serà emesa per À Punt i correspondrà al duel de la Lliga Bankia d’escala i corda disputat el dissabte 4 entre els equips de Benidorm (Pere Roc II, Javi i Carlos) i Pedreguer-Masymas (Francés, Nacho i Pere).

HORARIS DE LA DESENA JORNADA

Tornant a la nova jornada de reactivació de la Lliga Bankia de raspall – Trofeu Diputació de València, la desena i definitiva jornada del divendres 3 de juliol començarà al trinquet de Xeraco a les 11.30 hores amb la partida que enfrontarà a l’equip de Barxeta de Moltó, Raúl i Ibiza contra el representatiu del Genovés amb Punxa, Tonet IV i Néstor.

Posteriorment, en confrontació que tindrà lloc a les 17.30 hores, l’equip d’Alzira de Pablo, Seve i Lorja jugarà contra el de Xeraco amb Ian, Canari i Ricardet.

La tercera partida es jugarà a continuació, ara amb l’equip d’Oliva de Vercher, Sanchis i Javi López mesurant les seues forces contra el de Villanueva de Castellón de Marrahí, Roberto i Gabi.

Les partides emeses per streaming seran les programades de vesprada. En elles, els equips representatius de Xeraco, Oliva i Villanueva de Castellón pugnaran per les dues places vacants en les semifinals. Els altres dos llocs ja estan adjudicats als equips d’Alzira i El Genovés.