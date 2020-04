El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana,ultima les bases per a seleccionar les falles municipals 2021

Connect on Linked in

Les bases permetran els artistes interessats avançar en els seus projectes i, quan acabe la suspensió de terminis administratius, presentar les seues candidatures.



El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha anunciat este dimecres que han conclós els treballs per definir les bases per a seleccionar les falles municipals de l’any que ve, el que permetrà la seua aprovació imminent. “D’esta forma traslladem un missatge de certesa i tranquil·litat als artistes fallers, que són protagonistes essencials de les Falles”, ha afirmat.



Com és conegut, en l’actual situació sanitària la declaració de l’estat d’alarma va suposar la suspensió dels terminis administratius, el que en la pràctica suposa que no es pot obrir cap procediment que oferisca un termini de temps a persones o empreses interessades a participar en qualsevol concurs públic de les administracions públiques. En este sentit, Galiana ha explicat que una vegada s’aproven les bases en breu, els artistes fallers interessats podran avançar en la preparació dels seus projectes per a, una vegada concloga eixa suspensió dels tràmits administratius, poder presentar les seues candidatures a les falles gran i infantil que es plantaran en la Plaça de l’Ajuntament l’any que ve. Les bases contemplen els mateixos pressupostos dels dos darrers anys



Galiana ha recordat el diàleg constant que hi ha amb el Gremi d’Artistes Fallers, amb què es consensuen les bases des del mandat anterior. També ha ressaltat que la decisió final sobre els projectes seleccionats correspondrà a un jurat tècnic, despolititzat i amb paritat de gènere (conformat per representants del món artístic, faller i creatiu) que, entre altres qüestions, valorarà la sàtira de l’obra en conjunt, la claredat conceptual i la singularitat de la idea plantejada, la integració de l’obra en l’espai públic en què ha d’instal·lar-se, la qualitat compositiva i espacial o la facilitat de recorregut, accessibilitat i relació visual des de l’exterior. També es tindrà en compte un any més l’adequació dels materials amb què es construïsca l’obra a la cremà més neta i respectuosa possible amb el medi ambient, per minimitzar l’emissió de gasos contaminants derivats de materials químics de mala combustió, per la qual cosa es valorarà l’ús de materials naturals, tant en la construcció d’estructures i suports com en cobertures, preparacions i acabats pictòrics. A més, també s’avaluarà l’ús de recursos que afavorisquen la interacció de l’obra amb el públic.



Una vegada concloga la suspensió dels tràmits administratius s’obrirà un termini de 10 dies hàbils perquè tots els artistes i equips multidisciplinars interessats puguen presentar els seus projectes.