El regidor de Salut i Consum, Emiliano García, de València ha presentat este matí la campanya ‘La teua mascareta és la nostra vacuna’

El regidor de Salut i Consum, Emiliano García, ha presentat este matí la campanya ‘La teua mascareta és la nostra vacuna” amb la qual el consistori valencià, en col·laboració amb la Unió de Consumidors de València, pretén conscienciar a la ciutadania de la “importància” d’usar la mascareta com a “mesura de prevenció” del coronavirus amb especial incidència en comerços i hostaleria així com en dependències municipals. Una campanya el cartell de la qual està en tres idiomes: castellà, valencià i anglès, este últim dirigit al turisme, i de la qual García ha destacat que “la idea és reforçar que l’única cosa que serveix en estos moments davant la pandèmia és la distància, la higiene i la mascareta”.



García ha explicat que esta campanya “s’emmarca en la raó de ser de la Regidoria de Salut i Consum, de la nostra política preventiva en general i de la COVID-19 en particular” i que, per tant, “no té res a veure amb que lamentablement hi ha hagut un increment de repunts de contagis, ha estat una mera coincidència”. Així mateix, el regidor ha remarcat que amb esta iniciativa “volem ajudar al comerç i a l’hostaleria, que m’havien transmès en diferents reunions lo complicat que els resultava abordar al client quan no es posaven la mascareta per a anar al servici, per a pagar o per a saludar a una altra taula, entre altres coses”. En este sentit, ha apuntat que “llavors pensem que no sols anàvem a reforçar l’acció sinó que a més anàvem a ajudar de manera important a la microempresa, al propi comerciant i hostaler. D’açí naix la idea, i li ho expliquem a la Unió de Consumidors que va estar encantada d’ajudar-nos”.



Sobre el repartiment dels cartells en els tres idiomes – castellà, valencià i anglès -, el regidor de Salut i Consum ha indicat que “ja s’estan repartint en tots els comerços i establiments a través de les associacions de comerciants, empresarials i també d’hostaleria”. No obstant això no seran els únics, ja que “també ho estem passant a diferents dependències municipals que ens els estan demanant”. García ha posat en valor la participació de totes les regidories de l’Ajuntament de València ja que “com volíem donar-li la màxima difusió, demanem a les regidories que ens digueren les seues necessitats per a reflectir-les en els cartells”.



“La idea és reforçar que en estos moments l’única cosa que ens serveix contra la pandèmia és el distanciament, la higiene i la mascareta. Les tres coses són a la nostra mà i, la més visual, és la mascareta que pot permetre que un client s’ajunte amb un altre sense riscos o un empresari amb un client”, ha insistit García, qui preguntat pels periodistes ha recordat que “no hem repartit mascaretes perquè no és la nostra competència, és de la Conselleria de Sanitat, però procurarem que hi haja un repartiment als col·lectius més desfavorits com persones sense sostre o persones en risc d’exclusió”.



Per la seua part, el secretari de la Unió de Consumidors de València, Vicente Inglada, ha agraït a l’Ajuntament de València que “ens demanara col·laboració per a modificar els hàbits de consum dels ciutadans. Lamentablement tenim una situació on l’ús de la mascareta formarà part de les nostres vides i hem de modificar este hàbit, i incorporar la mascareta en el nostre dia a dia, en la nostra vida”. “Cal recordar a la ciutadania que el virus segueix açí, continua actiu, i que per tant quan entra a qualsevol comerç o consumeix és necessari l’ús de la mascareta no sols per a protegir-se a si mateix sinó per als que estan a l’altre costat del taulell. Estem parlant de salut pública i els ajuntaments han de conscienciar i donar una resposta a la ciutadania, per això esta iniciativa és tan necessària per a recordar i modificar els hàbits de la gent”, ha afegit Inglada, qui ha explicat que “la importància i incidència del turisme a la ciutat de València ha portat al consistori valencià a realitzar un cartell en anglès perquè els clients i les clientes vegen en la seua llengua materna o internacional la seguretat que dóna l’ús de la mascareta”.