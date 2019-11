El rei Felipe VI assisteix als Jaume I

Print This Post

La Llotja de València, un dels llocs mes emblemàtics de la nostra ciutat ha sigut testimoni hui del lliurament de Premis Rei Jaume I a les mans de sa Majestat el Rei Felipe VI

Uns Premis destinats a promocionar la ciència, la investigació a Espanya.

Sa majestad ha parlat en el seu discurs de la necessitat d’Espanya de mantindre les capacitats de tecnología i emprenedurisme

Ximo Puig president de la Generalitat, ha argumentat el protagonisme de la ciència, la tecnologia i l’emprenedoria per a continuar avançant “junts” com a societat i per a rebatre les “postveritats imaginades” i desenmascar les realitats “paral·leles”

En 2019, els premiats han estat els seguents amb 100.00 euros cadascun

Premi a la Investigació Bàsica ha recaigut en el matemàtic Xavier Tolsa Domènech, al qual se’l reconeix el seu treball en el camp de l’anàlisi harmònica i la teoria de la mesura geomètrica, així com la solució de tres dels principals problemes matemàtics oberts

a categoria d’Economia, ha rebut el premi José García *Moltalvo,. El jurat ha reconegut la seua investigació de la realitat econòmica i les polítiques públiques, a través de fonts no convencionale

En Investigació Mèdica ha sigut guardonada la doctora en ciències Pura Muñoz Cánoves, , per les seues aportacions en els mecanismes moleculars de l’envelliment

José Antonio Sobrino Rodríguez és el guardonat aquest 2019 en la categoria de Protecció del Medi Ambient., ha sigut reconegut pel seu estudi dels canvis planetaris a través de les dades oferides pels satèl·lits

Noves Tecnologies, ha sigut reconegut pel jurat el treball del doctor enginyer industrial Anníbal *Ollero *Baturone, catedràtic de la Universitat de Sevilla

l’enginyera Carlota Pi Amorós, , ha obtingut el premi a l’Emprenedor per la seua aposta per l’ús de les energies renovables i la reducció de costos i la seua capacitat per a fer-se un buit en el mercat elèctric