El Repte del CRiV passa per Polinyà del Xúquer per conscienciar sobre el reciclatge als seus ciutadans

Connect on Linked in

Els educadors ambientals del Consorci Ribera i Valldigna han portat a Polinyà del Xúquer El Repte del CRiV, l’activitat de conscienciació i sensibilització ciutadana que es realitza en els municipis del consorci.

L’objectiu de la campanya és reduir els residus i augmentar l’índex de reciclatge en tots els municipis que formen part d’aquest repte.

L’Ajuntament de Polinya del Xúquer creu necessari seguir treballant per conscienciar als seus veïns i que a poc a poc es puguen anar reduint els residus.

Els educadors ambientals són els encarregats de resoldre tots els dubtes dels veïns i fer-los entendre l’importància de separar correctament els residus i el benefici que comporta per a tots.

El Repte del CRiV també du endavant activitats per als més menuts per aquelles localitats del consorci per on passa.