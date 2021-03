El reverend Javier Puchol, fill predilecte del Perelló, dona un arxiu fotogràfic de més de 2.000 imatges al poble

Connect on Linked in

El reverend Javier Puchol Marco ha donat a l’Ajuntament del Perelló un arxiu fotogràfic compost per al voltant de 2.000 fotografies que recullen la seua labor pastoral i humana desenvolupada al llarg de més de quaranta anys en què va ser rector del municipi.

L’Ajuntament de l’Entitat Local Menor ha acollit l’acte de cessió d’aquest interessant arxiu visual que dona compte de les dècades que Javier Puchol porta defensant la història i cultura del Perelló.

L’alcalde, Juan Botella, ha manifestat el seu agraïment per aquesta donació que, ha dit, “té un valor històric, però, també, sentimental perquè aquestes fotografies són un reflex de la societat i dels canvis experimentats pel nostre poble al llarg dels anys”.

Javier Puchol va ser rector del Perelló des de principis dels anys 60 fins ja entrat el nou segle. Des del primer moment va mostrar un gran interés i preocupació per la gent i la seua labor no es va limitar mai a l’ofici religiós, sinó que també es va estendre als àmbits de la cultura i les tradicions.

A ell li deu El Perelló la construcció de la nova església, així com les de les zones del Recatí i el Pouet, i també va construir la barraca que hi ha al parc que porta el seu nom. Durant els seus anys al Perelló, va impulsar la creació d’una banda de cornetes i tambors, així com la difusió d’una fulla parroquial on informava dels horaris de Missa, publicava contingut humorístic, receptes de cuina i notícies locals.

La seua admiració i afecte pel Perelló és recíproc. Quan va deixar de ser rector, continuava acudint diàriament al poble per a passejar i a saludar als seus veïns i, en reconeixement a tota aqueixa dedicació, l’Entitat Local Menor ho va distingir amb el títol de Fill Predilecte de la localitat.