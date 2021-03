El sector arrosser realitzarà una tractorada a València per a reclamar mesures que garantisquen la seua viabilitat

Print This Post

AVA-ASAJA y LA UNIÓ de Llauradors s’oposen a la futura PAC 2023-2027 que proposa el Govern i exigeixen a la Generalitat un suport al seu paper agroambiental

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders convoquen una gran tractorada-concentració del sector arrosser valencià dimarts que ve 30 de març a València per a reclamar a les diferents administracions un paquet de mesures de suport i estabilitat necessàries per a garantir la seua viabilitat.

Centenars de tractors partiran des de les localitats productores d’arròs, començant per Cullera i Sueca, entraran per la Pista de Silla a la ciutat de València, on envoltaran la Ciutat Administrativa Nou d’Octubre –seu de la Conselleria d’Agricultura– i finalitzaran el recorregut amb una concentració de maquinària i agricultors enfront de la Delegació del Govern.

Les dues principals organitzacions agràries valencianes uneixen les seues forces per a denunciar que les administracions no estan atorgant al sector arrosser el paper fonamental que exerceix des del punt de vista econòmic, social i mediambiental, especialment en la preservació de parcs naturals protegits com L’Albufera i la Marjal Pego-Oliva.

L’última maçada que ha rebut el col·lectiu és la proposta del Ministeri d’Agricultura per a l’aplicació a Espanya de la futura Política Agrícola Comuna (PAC) corresponent al període 2023/2027, perquè les mesures que planteja poden disminuir les ajudes directes a les explotacions arrosseres de la Comunitat a uns nivells que, en la majoria de casos, no permetrien la supervivència del cultiu. Les entitats convocants sol·liciten la posada en marxa de mesures compensatòries per al cultiu de l’arròs a l’hora d’aplicar la convergència a partir de 2023.

El sector també rebutja el disseny dels eco-esquemes a Espanya ja que no s’adeqüen a la realitat del cultiu de l’arròs en la Comunitat Valenciana. D’acord amb l’anàlisi consensuada per totes dues associacions, impliquen restriccions irrealitzables i sobrecostos econòmics difícilment assumibles en anar més enllà de la condicionalitat reforçada.

En referència al cultiu de l’arròs en L’Albufera, el col·lectiu demana tant a la Generalitat com a l’Ajuntament de València una major aposta pel dragatge de l’Albufera i les séquies, pel bon manteniment dels brins, així com una gestió dels nivells de les aigües que resulte compatible amb el cultiu de l’arròs. Així mateix, exigeix un sistema de gestió de la palla de l’arròs estable en el temps i viable per als arrossers.