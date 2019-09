El sector de la construcció continua creixent a la Comunitat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Durant els huit primers mesos de 2019, l’afiliació registrada en la Comunitat acumula un creixement del 3,3%

Segons es desprén de l’últim Panell de Conjuntura que ha fet públic la conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, la Seguretat Social en la Comunitat Valenciana registra de mitjana el mes d’agost passat un total d’1.887.298 persones afiliades en alta, mostrant un ascens del 2,8% respecte al mateix mes de l’any anterior.

Durant els huit primers mesos d’enguany 2019, l’afiliació registrada en la Comunitat acumula un creixement del 3,3% (cinc dècimes per damunt del corresponent al conjunt nacional).

A més, i com destaca Miquel Lorente, director General d’Economia Sostenible, “tots els sectors de l’economia valenciana a excepció de l’Agricultura van mostrar taxa de creixement positiva en termes interanuals durant el mes d’agost passat”.

“El sector que més ha crescut ha sigut el de la construcció -tal com ha vingut succeint en mesos precedents- amb una taxa del 6,4%”, ha afegit el director.

Índex de Preus de Consum

Durant el mes d’agost passat i com mostra el Panell de Conjuntura corresponent al mes de setembre i disponible en la web de la Direcció General d’Economia, l’Índex de Preus de Consum (IPC) va romandre estable. Això es deu principalment per l’abaratiment de l’electricitat, per la baixada dels preus dels carburants i a causa de la menor pujada dels serveis d’allotjament.

Serveis i Turisme

Pel que respecta al comportament de l’Índex de Personal Ocupat en el Sector Serveis va ser positiu el mes de juny (últimes dades fins hui) tant en la Comunitat (3%) com en la resta d’Espanya (1,6%).

Finalment el Panell de Conjuntura se centra en el turisme i informa que la despesa dels turistes internacionals (no residents) es va situar en els 1.368 milions d’euros el mes de juliol, amb un fort increment interanual del 14,6%. Es tracta d’un ascens molt superior al registrat de mitjana a Espanya (2.0%).

El creixement subjacent el mes de juliol es va situar en el 8,8%, dues dècimes més que en el mes anterior, continuant una evolució alcista que va començar en l’estiu del 2018. De fet, les entrades de turistes internacionals durant els set primers mesos de l’any van aconseguir les 5.394.569 persones, és a dir, un 3,0% més que les registrades durant el mateix període de l’any anterior.

El Panel de Conjuntura pretén oferir una anàlisi descriptiva i gràfica de l’evolució de l’economia valenciana en el curt termini, que permeta visualitzar tan clarament i sintèticament com siga possible l’evolució dels principals indicadors econòmics de conjuntura que la influeixen. Així, inclou l’anàlisi de més de 40 sèries d’indicadors de conjuntura econòmica de la Comunitat Valenciana i la seua comparació, si escau, amb les sèries homònimes estatals. També inclou intermitentment la publicació de les últimes previsions econòmiques que afecten l’economia valenciana.