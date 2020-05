El sector hostaler de Quart de Poblet estalviarà quasi 50.000 euros enguany gràcies a la bonificació de la taxa de terrasses

Connect on Linked in

El Consistori eximeix del pagament de la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires de tot 2020

Des de la declaració de l’estat d’alarma causat per la crisi sanitària de la COVID-19, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha desenvolupat una intensa labor en l’àmbit econòmic, laboral i social per a contrarestar les múltiples conseqüències que la pandèmia global ha causat. Un dels principals eixos de treball de la institució ha girat entorn de la recuperació i potenciació del sector productiu local, abastant tant el comerç, com l’hostaleria, la indústria o les persones autònomes.

En aquesta àrea, una de les primeres actuacions plantejades pel Consistori va ser la cancel·lació de la taxa d’ocupació de la via pública per terrasses de tot 2020, des de l’1 de gener i fins al 31 de desembre, incloent així el primer trimestre previ a la declaració de l’estat d’alarma, la qual cosa suposarà un estalvi per al sector de l’hostaleria de 45.751’83 euros. De manera paral·lela i amb l’objectiu de pal·liar la reducció d’ingressos per les mesures decretades per les autoritats sanitàries, s’està facilitant l’ampliació provisional de les terrasses dels locals que així ho han sol·licitat.

Es tracta d’una de les mesures que formen part del Pla de Recuperació Econòmica i Social aprovat pel Consistori i que ha sigut dotat amb un milió i mig d’euros. En concret, s’ha destinat una quantia total de 904.600 euros per a reactivar el teixit comercial i empresarial.

El paquet de mesures també inclou actuacions de promoció de l’ocupació i d’assessorament específic a persones joves i emprenedores del municipi. El Pla contempla destinar 150.000 euros a les persones autònomes amb establiment o local comercial a Quart de Poblet, l’activitat econòmica del qual s’haja vist altament afectada per les mesures decretades per a frenar la COVID-19, per a fer front a les despeses corrents dels seus respectius negocis.

També s’ha aprovat bonificar el 100% d’altres taxes municipals com la del mercat ambulant o la dels llocs del mercat. A més, s’estudiarà la possibilitat d’habilitar una línia d’ajuda que permeta cobrir el pagament de la taxa de recollida de fem per als negocis i comerços afectats pel tancament imposat pel RD 463/2020, destinant una partida de 43.000 euros.

Dins del paquet de mesures, s’ha dissenyat un pla d’estímul comercial, dotat amb 7.000 euros, per a la realització d’una campanya especial de promoció comercial amb l’objectiu d’incentivar la compra local, sempre amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants de Quart de Poblet (ACQ).

L’Ajuntament també ha pensat en l’efecte que aquesta crisi sanitària tindrà en l’ocupació, per això s’ha previst un pla de recuperació econòmica i promoció de l’ocupació dotada amb 600.000 euros amb diverses línies d’actuació enfocades als diferents col·lectius afectats pel cessament de l’activitat o que es troben en situació de desocupació.

Aquest pla pretén estimular nous jaciments d’ocupació i millorar la capacitat d’ocupació de les persones joves del municipi mitjançant la convocatòria de borses de treball específiques, tallers d’ocupació i plans de formació per a joves; la millora dels recursos destinats a l’orientació laboral i resposta a les persones autònomes, desocupades i emprenedores; el servei d’assessorament i ajuda a persones emprenedores; o incentius a les empreses que generen ocupació estable en l’àmbit territorial de Quart de Poblet.