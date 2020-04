El servei d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Torrent 010 ha respost més de 5.400 consultes des que es va decretar l’el Estat d’Alarma

Connect on Linked in

Des que es declararà l’Estat d’Alarma i se suspenguera l’atenció presencial, l’Ajuntament de Torrent ha garantit a tota la ciutadania el seu servei a través de la plataforma digital o l’atenció telefònica, reforçant tots dos canals. Així, al llarg d’aquests dies i fins al 3 d’abril, s’han atés 5.404 consultes i dubtes en el servei d’atenció ciutadana 010, i s’han respost 103 correus electrònics. A més, s’han tramitat 585 certificats de padró de manera telemàtica a través de la pàgina web municipal: www.torrent.es, requerits per a sol·licitar la moratòria hipotecària.



341 trucades al Telèfon Amic

Per a combatre la soledat durant aquests dies de confinament i pensant especialment en les persones més majors, el consistori va posar en marxa el Telèfon Amic. El servei social ha contestat a 341 cridades, conversant amb tots els torrentins i torrentines que aquests dies estan sols en les seues llars i tenen necessitat de dialogar. El número de telèfon (96 111 18 22) roman actiu de manera ininterrompuda de dilluns a diumenge de 8.30 h del matí a 20 h.

Igualment, des de Serveis Socials s’està tenint en compte les necessitats dels col·lectius més vulnerables i, per això, s’ha intensificat el seguiment de la població de més de 80 anys, posant l’accent en aquelles persones que viuen soles i allunyades del nucli urbà, tant en urbanitzacions com en disseminats. D’aquesta forma, s’han realitzat 1.029 trucades telefòniques i Protecció Civil ha visitat personalment a aquelles més allunyades per a conéixer les seues necessitats i ajudar-les en allò que necessiten.



Tot sobre el COVID-19

Una altra de les mesures que des del consistori s’ha posat en marxa és una pàgina web que recull tota la informació sobre el *COVID-19 en matèria d’impostos, educació, mobilitat, Serveis Socials, treball, normatives o sanitat, entre altres. Gràcies a aquesta iniciativa el públic pot estar informant de totes les mesures municipals que s’estan prenent i de totes les actuacions que es realitzen. La web pot *visistarse a través de www.torrent.es o en el següent enllaç: https://www.torrent.es/torrentpublic/inicio/coneixer/slidercovid19