El servei de Bibliopiscina d’Almussafes torna a estar disponible aquest estiu

Les persones usuàries de les Piscines Municipals tenen accés els mesos de juliol i agost a una àmplia selecció de llibres, periòdics i revistes



Per a accedir als exemplars no és necessari disposar del carnet de la biblioteca pública de la localitat





Amb l’inici de la temporada estival, el servei de Bibliopiscina impulsat per la Biblioteca Pública d’Almussafes torna a estar disponible per a la ciutadania en les Piscines Municipals de la localitat.



L’onzena edició consecutiva d’aquest programa de foment de la lectura, que des de fa diversos anys gestionen joves beneficiaris del programa ‘La Dipu et Beca’, va arrancar el passat dilluns 1 de juliol i romandrà disponible per a les persones usuàries de la infraestructura fins al pròxim dimecres 31 d’agost.



El préstec de llibres i revistes podrà realitzar-se al juliol de dilluns a divendres de 15 a 18.30 hores i a l’agost de dilluns a dissabte d’11 a 13.30 i de 15 a 18.30 hores i per a accedir als exemplars, molts d’ells dirigits al públic infantil, no és necessari disposar del carnet de la biblioteca.



“Aquest servei és el complement ideal per a gaudir d’un refrescant estiu en les acabades de reformar Piscines Municipals sense renunciar a la informació i a les històries que ens proporciona el món de la literatura”, explica el regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes, Alex Fuentes.