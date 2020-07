El servei de l ‘ORA és gratuït en agost a Alzira

Print This Post

Com cada estiu al llarg del mes d’agost la zona blava d’estacionament (ORA) serà gratuïta des del dissabte 1 fins al dilluns 31 d’agost.

Es tracta d’una mesura que ja es ve realitzat en els últims anys i que resulta beneficiosa tant per al veïnat com per a les persones que puguen visitat la nostra ciutat al mes d’agost.

Fernando Pascual, regidor de Serveis Públics, manifesta que “amb esta mesura es pretén flexibilitzar l’estacionament a la ciutat d’Alzira. Amb la inactivitat del servei d’aparcament regulat es facilita als veïns l’estacionament dels vehicles en la via pública al llarg de tot un mes”.