El servei de l ‘ORA serà gratuït al més d’agost a Alzira

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Alzira compta amb aparcament gratuït en la zona blava (ORA) des del pròxim dijous dia 1 fins al 31 d’agost. Es tracta d’una mesura que ja es ve realitzar en els últims anys, beneficiosa per als alzirenys i alzirenyes, així com per a les persones que visiten en estiu la nostra ciutat.

Fernando Pascual, regidor de Serveis i Obres Públiques ha declarat que “volem recordar a tots els usuaris del servei d’aparcament de la ORA que, una vegada més, este servei queda inactiu, i serà gratuït durant tot el més d’agost”.

Es tracta d’un pas més que afavoreix als usuaris que us usuaris podran estacionar de forma lliure en les places d’aparcament regulat durant tot el mes. Esta mesura permetrà que automobilistes i veïns s’animen a utilitzar estes zones que, durant la resta de l’any, són de pagamen