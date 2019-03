El Servei de Neurofisiologia del Clínic se suma al Dia Mundial del Somni i incideix en l’insomni en les persones majors

Connect on Linked in

El Servei de Neurofisiologia de l’Hospital Clínic de València s’ha sumat al dia mundial del somni que se celebra cada any el divendres previ al equinoccio de primavera i que enguany té per lema ‘Somni saludable, envelliment saludable’. És una convocatòria de la Societat Mundial del Somni (World Sleep Society) per a conscienciar a la ciutadania sobre la importància del somni.

Enguany la conscienciació sobre el somni va dirigida a les persones majors. A l’Hospital Clínic quasi un 20% de les consultes relacionades amb problemes del somni en el Servei de Neurofisiologia correspon a aquesta edat.

El grup d’edat que presenta la major prevalença del trastorn d’insomni són els majors de 65 anys. També és aquest grup el que presenta el major consum de pastilles per a dormir, que pot donar lloc a conseqüències indesitjades.

“Adquirir bons hàbits de somni, dormir prou, i consultar al metge quan existeix algun problema amb el somni, és una de les millors inversions en salut que podem fer al llarg de la vida. Això és especialment important perquè en fer-se major, encara que necessitem dormir una mica menys, el somni natural perd qualitat” ha explicat Manuel de Entrambasaguas, especialista en Neurofisiologia de l’Hospital Clínic de València.

“La distribució de les fases del somni canvia en les persones majors. Disminueix el somni lent i el somni REM, i augmenta el somni superficial. Però sobretot canvia la microestructura del somni, que es torna més fragmentat, amb canvis més freqüents entre les diferents fases del somni i una major interrupció d’aquest, donant lloc a l’aparició de períodes de vigília més llargs al llarg de la nit” ha explicat la cap del Servei de Neurofisiologia de l’Hospital Clínic, Paula Cases.

Aquesta evolució de la manera en què dormen les persones majors es pot veure agreujada per quatre factors freqüents: la falta d’activitat física, l’escassa exposició solar, la falta de contactes socials i el consum de pastilles per a dormir.

Tal com recomanen des del Servei, les persones majors han de procurar eixir de casa al matí i exposar-se a l’aire lliure, a ambients assolellats, en un entorn enjardinat i amb arbres, si és possible.

Aquesta exposició a la llum solar s’ha de cuidar especialment en residències o centres de majors, on s’han de diferenciar amb claredat les hores diürnes en les quals ha de predominar una llum blanca freda, blavosa, com la del cel al matí, de les vespertines, en què és recomanable una llum càlida, com la del vesprejar, tal com recomanen els especialistes.

“El consum crònic de fàrmacs hipnòtics-sedants entre persones majors està molt estés, i el seu ús es pot associar amb problemes de salut com a accidents, caigudes o deterioració cognitiva. És important conéixer que la qualitat del somni empitjora amb l’edat i que els horaris de somni solen avançar-se de forma fisiològica en fer-se majors. Però, sobretot, en aquesta edat és important cuidar allò que facilita el somni, en particular l’exposició solar i l’activitat física”, han recomanat.