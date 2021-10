El Servici de Jardineria Sostenible realitza en setembre 1.106 actuacions en l’arbratge i quasi 10.000 esbrossats d’escocells

Connect on Linked in

El vicealcalde Sergi Campillo recorda que la recent DANA va provocar 27 actuacions d’urgència en la ciutat

La remodelació integral del jardí de la plaça de Manuel Granero, en el barri de Russafa, i l’execució de la nova zona verda de la plaça de Sor Guillermina, en Montolivet, són dos de les actuacions impulsades pel Servici de Jardineria Sostenible de la ciutat durant el setembre passat. El balanç del treball realitzat per este servici en l’esmentat mes també inclou, entre d’altres intervencions, 1.106 actuacions en l’arbratge de la ciutat, “on a principis de mes, a causa de la gota freda es van sumar més d’una vintena d’incidències d’urgència”, tal com ha informat hui el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo. L’edil també ha destacat les tasques de manteniment dels espais verds de les diferents zones de la ciutat així com els treballs realitzats per l’Organisme Autònom Municipal (OAM) de Parcs i Jardins Singulars, que s’encarrega de manteniment dels grans parcs de la ciutat. Durant el mes de setembre, l’OAM de Parcs i Jardins ha encetat el manteniment del bosquet sostenible al costat del Parc de Benicalap.

El vicealcalde Sergi Campillo, que ha donat compte hui de totes les accions implementades als parcs i jardins de la ciutat durant el mes de setembre, ha destacat “el treball realitzat per a dotar de zones verdes de qualitat a tots els barris de la ciutat”. En este sentit, ha considerat “la importància” de dos de les obres iniciades recentment en Russafa sobre una superfície de 7.445 m² i amb un pressupost de 464.400 euros, “que responen a una demanda veïnal manifestada en un dels processos de participació ciutadana impulsats per l’Ajuntament i que ha sigut consensuada amb el veïnat de la zona, que fins que es va obrir el Parc Central no disposava d’un altre espai verd gran pròxim”. Campillo també ha ressaltat la intervenció en Montolivet sobre una superfície de 592 m² i una inversió de més de 100.000 euros, corresponent als Pressupostos Participatius 2018-2019.

L’Ajuntament de València també ha realitzat durant el mes de setembre diferents intervencions en l’arbratge de la ciutat, la major part de les quals han estat de poda, abatiment, i retirada d’arbres i restes vegetals caigudes de la via pública. Estes actuacions s’emmarquen en l’activitat del Servici Municipal de Jardineria Sostenible “que, en el cas de la zona nord, per exemple, ha incrementat la xifra d’arbres podats (958) perquè s’ha procedit en dues grans alineacions d’arbratge, els lledoners (Celtis) de l’Albereda i les alzines del carrer d’Alboraia. També s’han esbrossat 9.459 escocells, sent els barris on més intervencions s’han realitzat Campanar amb 2.151 unitats i Benicalap amb 2.900.

D’altra banda –ha explicat el vicealcalde- a principis de mes es va manifestar una DANA o gota freda que va motivar un elevat nombre d’intervencions, ja que es van comptabilitzar un total de 27 incidències d’urgència.

El vicealcalde ha manifestat que, com en anteriors mesos, el servici també ha atés avisos per branques baixes que colpejaven façanes, i ha recordat que les necessitats ordinàries per al manteniment dels jardins inclou actuacions sobre el mobiliari urbà i jocs infantils o la revisió de les xarxes de reg. Concretament, les concessionàries del servici nord i sud han realitzat 1.001 intervencions, 554 de les quals relacionades amb elements de fontaneria i reg, 243 de mobiliari i 204 d’obra civil.

Pel que fa a les tasques ordinàries de manteniment dels jardins i arbratge de la ciutat, el vicealcalde Sergi Campillo ha destacat els treballs constants de cavat i desbrossament en espais enjardinats així com de sega de gespa o de revisió de les fonts ornamentals i de les àrees de socialització canina.

Finalment, el regidor ha recordat els treballs desenvolupats per l’Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins Singulars que, durant el mes de setembre, a més de la seua tasca diària, ha desenvolupat accions d’inspeccionat de palmeres per possibles atacs de morrut, ha treballat en la tala d’exemplars danyats al PAU d’Ademús, i en la poda de palmeres del Parc de l’Oest. L’OAM també ha realitzat seguiment de les obres de reforma d’este parc i la construcció de la zona de jocs infantils inclusius del Parc de Marxalenes.