La instal·lació va ser habilitada com a “provisional” fa tres lustres

El servici de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València ha retirat el centre de transformació elèctrica de la plaça Joan de Vila-rasa, emplaçament en el qual havia sigut instal·lat fa 15 anys. Es tracta d’una acció que atén la petició que el veïnat dels barris del Mercat i de Velluters havia realitzat en este sentit.

A pesar que va ser emplaçat allí de manera provisional fa quasi quinze anys per a permetre les obres d’excavació de la parada de metro iniciada i el manteniment del servici elèctric en l’aparcament de Parcent, l’abandó d’aquelles obres per part de l’anterior administració, deixant només un profund forat, no va suposar que el centre de transformació fora prescindible, quedant com una altra conseqüència negativa del projecte fallit.

No obstant això, el servici de Mobilitat Sostenible va incloure la seua retirada en els objectius a aconseguir amb el seu projecte de realització de l’actual aparcament Centre Històric-Mercat Central, i una vegada que s’ha habilitat el subministrament elèctric a l’aparcament de Parcent des del centre de transformació d’aquell, s’ha fet possible la demolició i retirada de la instal·lació “anunciada com a provisional fa tres lustres”, ha subratllat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

Tal com ha explicat l’edil, “és cert que ens encanta fer coses bones i noves, però encara que siga menys vistós, també treballem per a corregir els errors del passat”. El regidor ha afegit que esta actuació “simbolitza les conseqüències en forma de molèsties i despeses que ocasiona la mala gestió i, al mateix temps, els resultats que es poden obtindre amb una bona planificació”.