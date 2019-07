El servici de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València modifica l’accés del carrer Ximénez de Sandova

Connect on Linked in

El servici de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València, a petició del veïnat del carrer i amb la conformitat de Capitania General (Aquarterament de Santo Domingo), ha procedit al canvi de sentit del carrer Ximénez de Sandoval i a l’ampliació del permís d’accés i estacionament a veïns amb autorització expressa.



Esta autorització es mostra mitjançant una targeta que han de col·locar els veïns i veïnes en un lloc visible del seu vehicle i que poden recollir en el servici de Mobilitat Sostenible del Consistori (edifici de Tabacalera del carrer Amadeu de Savoia número 11).



Així doncs, atesa esta reclamació veïnal, des del 4 de juliol l’accés al carrer Ximénez de Sandoval es realitza des de Ciutadella i no des de Plaza de Tetuan, i continua com fins ara sent d’accés restringit per motius de seguretat, estant permés únicament als vehicles autoritzats, és a dir, vehicles de Capitania i, ara també, residents autoritzats.