El seté número de la revista cultural ‘Espai Carraixet’ s’ha presentat aquesta vesprada a Godella

El seté número de la revista cultural de l’Horta Nord ‘Espai Carraixet’ s’ha presentat aquesta vesprada en el Centre Cultural Vila Eugenia de Godella a les 19 hores amb la presència d’autoritats i amants de la cultura de la comarca.



‘Espai Carraixet’ és una revista cultural amb reportatges i entrevistes sobre els diferents municipis que formen part de la comarca de l’Horta Nord. A més, compta amb una agenda amb els esdeveniments més destacats de la zona.



La Regidora de Cultura, Tatiana Prades, la Regidora d’Igualtat de Bonrepòs i Mirambell, Raquel Ramiro, l’investigador Òscar Pérez, la il·lustradora Lídia Peris i la Directora d'”Espai Carraixet”, Núria Garcia, han presentat el nou número de la revista, que ja va per la setena edició.



Nuria ha afirmat estar molt orgullosa de la trajectòria de la revista, i d’aquest número en particular: “És una edició molt treballada. Hi ha articles i reportatges molt interessants, fruit de tot l’equip de la revista, a qui agraïsc el seu esforç i dedicació. Ací parlem d’horta, de feminisme, d’igualtat o de literatura”



Després de la presentació, s’ha mostrat la portada de la revista, que és una il·lustració de Lídia Peris. “És un homenatge a l’horta i a la música”, ha explicat la il·lustradora.



El Regidor de Comunicació de Godella, Adolf Rodríguez, ha expressat la seua satisfacció per albergar aquest acte en el qual s’han donat a conéixer els continguts de la revista “Espai Carraixet”: “Estem molt contents que la revista s’haja presentat a Godella, ja que creiem que és un element de promoció cultural en la localitat, i el fet que ens hagen triat per a presentar el seu nou número és un honor per a nosaltres”.