El Síndic de Greuges considera “doblement reprotxable” el silenci de Sanitat davant el personal laboral de la Ribera

El sindicat CSIF explica que el Síndic de Greuges ha contestat a la seua queixa denunciant el “greuge comparatiu” que pateix el personal laboral a extingir del departament de salut de la Ribera, ja que els qui estan de baixa per covid-19 no perceben el 100% del seu salari.

El sindicat CSIF comenta positivament que la resposta que ha rebut del Síndic recalca que les condicions del servei públic sanitari en època de pandèmia impliquen per al personal, siga estatutari o siga laboral a extingir, un risc objectiu especial per a la seua integritat física i la seua vida. Han de ser objecte de reconeixement i protecció per part de l’Administració baix una mateixa perspectiva.