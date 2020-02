El TAC Catarroja ple per a visibilitzar el paper de les dones en la societat en la Gala Catarrogines 2020

Connect on Linked in

La Gala Catarrogines va ser un èxit de públic en la seua segona edició, mostrant l’interés de l’Ajuntament de Catarroja per visibilitzar el paper fonamental de les dones catarrogines en la societat local. Un TAC Catarroja ple per a conéixer les 11 dones seleccionades enguany per a formar part del calendari és també una bona mostra de l’interés de la societat per l’igualtat.

L’acte, conduit per Inma García Peris, va comptar amb les actuacions del Grup de dansa Colette Gradolí, dona reconeguda en 2019, l’actuació musical de Julia Asteria amb el seu ukelele i el grup Empoderament a escena de Catarroja. D’altra banda, Beatriz Sierra, regidora d’Igualtat, va obrir l’acte reivindicant el paper de les 11 dones catarrogines presents al calendari d’enguany, un retall de la història d’un poble i fonamental per a conèixer la Catarroja de hui en dia.

Enguany el calendari de catarrogines està format per aquestes once dones: Rosadela, Isabel Baixauli Alapont, les mares d’Apami, Amparo Jorge Jorge, Mariló Gradolí Sandemetrio, María Maroto Garcia, Encarna Sandemetrio Rodríguez, Ángela Moral Ferrer, María Jesús Marcelo Merino, Antonia Fernández Moreno i Antonia Alapont Baixauli.