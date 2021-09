“El Talent” obri les Festes Culturals de Catarroja 2021

Connect on Linked in

Refresca’t 2021, la proposta d’oci de la regidoria de Festes de l’Ajuntament de Catarroja, ha arrancat aquest passat cap de setmana amb una gran expectació. Els espectacles i activitats, que havien sigut prèviament reservats mitjançant la web municipal, han fet les delícies de la ciutadania assistent que ha omplit l’aforament que, a causa de la situació actual, estava limitat.



“Estem molt satisfets per com s’han anat desenvolupant les primeres tres jornades del Refresca’t 2021, la qual cosa ens reafirma en l’aposta per una proposta d’oci alternativa i d’acord amb les actuals circumstàncies. Per al segon cap de setmana comptarem amb dos plats forts que segur que seran del gust de la ciutadania, barrejant la tradició i la cultura que ens aportarà l’espectacle de les Ambaixades, amb un grup de llegenda del pop a Espanya com és OBK que actuarà el divendres 17”, explica Miquel Verdeguer, regidor de Festes.