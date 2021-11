El TAMA recupera la normalitat amb una oferta escènica d’alta qualitat

Print This Post

La programació de l’últim trimestre de 2021 inclou obres de José Sacristán, Piazzolla, Falla, El Brujo, el Ballet de Moscou, a més dels cicles Colors, Volem i Bonic

La temporada del TAMA de la tardor-hivern 2021 recupera el ritme habitual d’aforament al cent per cent dins de la normalitat recuperada determinada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Tot i això, no s’ha baixat la guàrdia respecte a la Covid-19. De fet, durant la realització dels espectacles en tot l’edifici del TAMA és obligatori l’ús de la mascareta, mantindre la distància de seguretat en els accessos d’entrades i eixides i a més higienitzar-se les mans sovint.

La temporada va començar a l’octubre amb bona assistència de públic en el sisè Festival Colors amb els espectacles Oyun, Rojo i Music Box. I ha continuat amb l’obra Cómico, interpretada pel mític actor Rafael Álvarez ‘El Brujo’, i el concert commemoratiu del compositor Pascual Fuentes en el tres-cents aniversari del seu naixement.

Sacristán, Piazzolla i Falla

El mes de novembre ve carregat de teatre i música amb les representacions de l’obra ‘Família normal’ de L’Horta Teatre, i el concert de Tremp dins del 24é Cicle Volem de música en valencià. Igualment, dues de les obres que més expectació estan causant són ‘Señora de rojo sobre fondo gris’ de José Sacristán (Premi Nacional de Cinematografia 2021), que es representa el dia 19, així com ‘Latidos de plata y fuego’ on es fusionaran el dia 26 les músiques del mític compositor argentí de tangos Astor Piazzolla amb les notes clàssiques de Manuel de Falla. Una espectacle dirigit per Hugo Chinesta i Manuel Andrés Zarapico que commemora el cent aniversari del naixement de Piazzolla i els 75 anys de la mort de falla. Un merescut homenatge a dos grans de la música que amb el ritme i l’harmonia de les seues obres han arrossegat milions de seguidors d’arreu del món.

Coproducció de ‘Júlia’

Una novetat de la temporada és la participació del TAMA en la coproducció Júlia de la companyia valenciana La Dependent, una adaptació de la novel·la homònima d’Isabel Clara Simó. La coproducció es fa amb l’Institut Valencià de Cultura. L’escenari del TAMA acollia entre els dies 8 i 12 de novembre les proves d’implantació escenogràfica i d’il·luminació realitzades per la pròpia companyia, així com la preestrena de l’obra.

A més, el públic podrà gaudir el 28 de novembre d’una obra intrigant, ‘Instruccions per a no tenir por si ve la Pastora’ de la companyia La Ravalera Teatre, la qual narra la por, el misteri i la curiositat que despertava entre la gent de la comarca el Ports la mítica i temuda guerrillera Teresa Pla Meseguer, “la Pastora”.

El TAMA acollirà en l’últim mes de l’any altres obres interessants de qualitat, com ara ‘Nadal en casa dels Cupiello’ de Teatre Micalet (3 de desembre), ‘Se canta però no se toca-Live’ de Melòmans (10 de desembre) i l’espectacle de dansa clàssica ‘El Cascanueces’ de Piotr I. Tchaikovski interpretat pel cèlebre Ballet de Moscú.

Bonic: Dani Miquel, Ramonets i ‘Amic Frankie’

I com és tradicional en el TAMA, el desembre conclou amb els típics concerts de Nadal a càrrec de la Unió Musical d’Aldaia, l’Associació Musical Els Majors de l’Horta Sud i la Banda Simfònica d’Aldaia. Tot això unit a l’emblemàtic i esperat Cicle Bonic, que enguany va per la seua dissetena edició, amb teatre i música per a xiquets i xiquetes. En el Bonic d’enguany, actuaran Dani Miquel amb el concert ‘Desfem’, el grup Ramonets amb ‘Flipa!’ i JM Gestió Teatral amb la divertida obra ‘Amic Frankie’.

El TAMA és el centre cultural i artístic emblemàtic d’Aldaia. Amb un aforament màxim de 713 espectadors i espectadores, acull espectacles d’arts escèniques professionals d’alt format, congressos, esdeveniments cívics i culturals, així com activitats i projectes de les entitats culturals locals, les quals tenen moltes ganes de tornar a mamprendre les seues actuacions després d’any y mig de restriccions a causa de la pandèmia.