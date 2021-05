El Teatre Giner de Carlet es converteix en punt de vacunació massiva

Connect on Linked in

Hui han visitat el teatre els equips de govern de les poblacions de Benimodo, Alfarb, Llombai, Catadau i Carlet, juntament amb l’equip sanitari encarregat de la vacunació.

La sala multiusos del Teatre Giner de Carlet es convertirà en punt de vacunació massiva, no sols del veïns de la ciutat, sinó també dels de les poblacions de Benimodo, Alfarb, Catadau i Llombai.



Fins a la sala multiusos del teatre s’han traslladat hui els equips de govern de les localitats implicades, que junt amb l’alcaldessa de Carlet, M. Josep Ortega, la regidora de Sanitat i Salut Pública, Lola Navarro, i l’equip sanitari encarregat de la vacunació, han supervisat el local i han valorat les necessitats d’infraestructura i equipament necessàries per a acollir la vacunació massiva de veïnes i veïns de les poblacions a partir del 24 de maig, data prevista per a l’inici de la vacunació a Carlet.

Tant les autoritats sanitàries com les municipals han destacat la idoneïtat del local per a acollir este punt de vacunació, per ser un lloc ampli i diàfan, amb espai suficient tant a l’interior com a l’exterior perquè no es produïsquen aglomeracions. Hi haurà una zona per a registre, dos punts de vacunació, una zona d’espera post-vacunació, box, ambulància per a emergències…

M. Josep Ortega, alcaldessa de Carlet, ha destacat «la importància que este punt de vacunació estiga a Carlet, tant per al nostre veïnat com per a les veïnes i veïns de la resta de les poblacions, ja que evita desplaçaments i millora els temps de trasllat i espera de les persones citades. A més, el Teatre Giner té les condicions necessàries per a ser un punt de vacunació idoni», com també han destacat les autoritats sanitàries.

Totes les poblacions s’han implicat perquè la vacunació massiva siga un èxit: l’Ajuntament de Llombai ha posat a disposició la unitat de Protecció Civil, Catadau panells per a separar els diferents espais, i la resta de poblacions tot allò que estiga a la seua mà per a garantir que la vacunació massiva es desenvolupe de la millor manera possible.