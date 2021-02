El termini per a sol·licitar ajudes municipals als xicotets comerços de València comencen demà

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El termini per a sol·licitar les noves ajudes municipals per als establiments comercials gestionats a la ciutat de València per persones autònomes, xicotetes empreses o microempreses comença dissabte.

L’Ajuntament de València ha destinat 1.240.743,75 euros per a concedir estes prestacions per a sufragar despeses corrents, com el de lloguer, l’aigua o la llum, derivats del funcionament i millora d’estos negocis.

Estes ajudes, impulsades amb la finalitat de pal·liar l’impacte econòmic de la crisi del coronavirus, se sumen a altres com les del Pla Resistir I sumen més de 30 milions d’euros d’ajudes per a sostindre els sectors de la ciutat més afectats per la Covid-19.

D’altra banda, en la reunió de govern de hui s’ha acordat cedir l’ús temporal a favor de Ferrocarrils de la Generalitat de part d’una parcel·la situada al carrer d’Adolfo d’Azcárraga, per a l’apilament de materials i instal·lacions necessàries per a les obres de la línia 10 de Metro València, “que contribuiran a la revitalització del barri de Natzaret”.

També ha acordat adscriure a la Delegació de Cultura Festiva uns immobles situats al carrer del Rosari per a l’ampliació del Museu de la Setmana Santa Marinera per a desenvolupar, entre altres, tasques de preservació, custodia, investigació i divulgació de les peces que componen les col·leccions del museu.

A més ha aprovat hui el projecte d’obra de Remodelació integral de la plaça del Baró de Cortes i carrers laterals al Barri de Russafa, amb un pressupost de licitació de 314.257,1 euros.

Entre altres assumptes, la Junta de Govern Local també ha acordat les esmenes del projecte del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de València, obligatori per als municipis amb terrenys forestals en zones d’alt risc segons el que establix la legislació estatal i autonòmica.