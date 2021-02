El termini per a sol·licitar les ajudes als xicotets comerços de València comença demà

Connect on Linked in

El termini per a sol·licitar les noves ajudes municipals per als establiments comercials gestionats a la ciutat de València per persones autònomes, xicotetes empreses o microempreses comença demà. L’Ajuntament ha destinat 1.240.743,75 euros per a concedir aquestes prestacions per a sufragar despeses corrents, com el de lloguer, l’aigua o la llum, derivats del funcionament i millora d’aquests negocis. En paraules del vicealcalde i portaveu del govern municipal Sergi Campillo: “aquestes ajudes, impulsades amb la finalitat de pal·liar l’impacte econòmic de la crisi del coronavirus, se sumen a altres com les del Pla Resistir (que, fins a les 12 hores de hui, han demanat per la Seu Electrònica Municipal 1704 autònoms o xicotetes empreses)”. “Entre les dues iniciatives se sumen més de 30 milions d’euros d’ajudes per a sostenir sectors de la ciutat greument afectats per la Covid-19”, ha remarcat.

El vicealcalde Sergi Campillo ha informat de l’inici d’aquest termini per accedir a la convocatòria d’ajudes al comerç, publicat hui en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV), en donar compte d’altres ajudes acordades en la reunió de la Junta de Govern Local per sufragar els sectors econòmics més afectats per la pandèmia. Així, acompanyat de la també vicealcaldessa Sandra Gómez, ha destacat, per exemple, que l’Ajuntament hui ha decidit suspendre la taxa de mercats als bars que es troben en els mercats municipals de la ciutat “mentre duren les restriccions perquè no poden exercir la seua activitat”.

Pel que respecta a les sol·licituds presentades durant aquest per accedir a les prestacions del Pla Resistir, “que financen les tres administracions valencianes (Ajuntament, Diputació i Generalitat) amb vora 29 milions d’euros, Sergi Campillo ha reiterat que “des de hui, autònoms i xicotetes empreses poden accedir a aquesta prestació pels mitjans municipals, que atendran totes les peticions que complisquen els requisits sense tindre en compte l’ordre d’entrada”.

MILLORES PER A NATZARET

D’altra banda, en la reunió de govern de hui s’ha acordat cedir l’ús temporal a favor de Ferrocarrils de la Generalitat de part d’una parcel·la situada al carrer d’Adolfo d’Azcárraga, per a l’apilament de materials i instal·lacions necessàries per a les obres de la línia 10 de Metro València, “que contribuiran a la revitalització del barri de Natzaret”. Aquesta cessió, de caràcter temporal, no superior a cinc anys, afecta una superfície de 1.920 m², que forma part d’una parcel·la de 22.627 m². I entre les condicions d’aquest acord és que aquesta cessió no dificulte ni desincentive l’execució de planejament d’acord amb l’ús dotacional educatiu preveu el Pla General.

El vicealcalde Sergi Campillo ha manifestat que “l’arribada del metre a aquest barri és un pas molt important que s’afegeix al fet que s’avança en el Parc de Desembocadura i altres dotacions com la Ciutat Esportiva del Llevant o el futur centre de formació professional, batxillerat i formació per a persones adultes de Natzaret que es desenvoluparà a través del Pla Edificant, i tot això és mostra de l’aposta del govern de Joan Ribó per dignificar aquest barri comptant amb el diàleg dels veïns i veïnes i atenent a les seues reivindicacions i la idiosincràsia característica de Natzaret i el seu entorn”.

La Junta de Govern també ha acordat adscriure a la Delegació de Cultura Festiva uns immobles situats al carrer del Rosari per a l’ampliació del Museu de la Setmana Santa Marinera per a desenvolupar, entre altres, tasques de preservació, custodia, investigació i divulgació de les peces que componen les col·leccions del museu. Es tracta d’un espai de 160 m que, segons ha manifestat Sergi Campillo, permetran la reorganització de l’espai del museu que, d’altra banda, “preveu l’execució d’obres en sufragats amb fons Edusi per modernitzar l’espai i donar-li un major atractiu i difusió entre la ciutadania i en un futur de cara al turisme”.

REMODELACIÓ PLAÇA BARÓ DE CORTES, A RUSSAFA

Per altra part, la Junta de Govern ha aprovat hui el projecte d’obra de Remodelació integral de la plaça del Baró de Cortes i carrers laterals al Barri de Russafa, amb un pressupost de licitació de 314.257,1 euros. Sergi Campillo ha informat que aquests treballs “que han sigut fruit d’un procés de participació ciutadana i un exemple de diàleg amb el veïnat de la zona”, afecten l’espai situat al voltant de l’església de Sant Valer i Sant Vicent Màrtir, que és un Bé de Rellevància Local, “la importància i el valor paisatgístic de la qual s’han vist minvats per les condicions en les quals es troba l’espai en l’actualitat”.

Sergi Campillo ha recordat “allò que els veïns i veïnes entenen i han expressat en el procés participatiu, en què han demanat una plaça que hauria d’afavorir la trobada informal, la sociabilitat i la convivència, evitant la degradació actual a conseqüència del seu ús com a aparcament”.

“L’actuació, dignificarà el gran espai central diàfan que pretén albergar activitats de diferent índole i visibilitza l’entrada al mercat des de la plaça. A més, es preveu ampliar i confinar millor la zona de contenidors de residus al costat del mercat per al seu major control d’olors, a més d’augmentar la periodicitat de recollida d’aquests”. Aixi mateix, “es preveu disposar aparcabicis i grans jardineres al costat de la bancada per a generar un espai més amable i de major qualitat ambiental, així com substituir els fanals existents per noves lluminàries eficients de tecnologia LED, a més d’ampliar la dotació amb quatre nous elements en la zona pròxima al mercat”, ha explicat en aclarir que la necessitat d’aparcament dels venedors del mercat es resoldrà mitjançant l’habilitació de la zona ORA per al seu ús exclusiu durant l’horari de mercat.

Per últim, entre altres assumptes, la Junta de Govern Local també ha acordat les esmenes del projecte del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de València, obligatori per als municipis amb terrenys forestals en zones d’alt risc segons el qual estableix la legislació estatal i autonòmica. Ara l’Ajuntament traslladarà el text a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica perquè done el vistiplau abans de l’aprovació definitiva pel Ple.