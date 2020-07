El Torrent CF ascendix a Tercera Divisió

L’equip tornarà a jugar en aquesta categoria després de 27 anys

El somni es va convertir en realitat per al Torrent C.F., ja que anit va aconseguir ascendir a Tercera Divisió. L’equip “taronja” es va enfrontar a Alberic contra l’O.D. Rayo Ibense en un partit decisiu que va finalitzar amb la victòria dels torrentins després d’un torn de penals, per la qual cosa tornaran a jugar en Tercera Divisió després de 27 anys.

En el minut 15, Rafa Wellington va aconseguir el primer gol del partit, fent que el Torrent CF estiguera més prop de l’ascens. No obstant això, els iberuts, amb el gol d’Antón, van empatar el marcador (1-1) que es va mantindre fins que l’àrbitre va xiular el final del partit.

Amb els nervis a flor de pell de tots els espectadors que seguien la trobada esportiva des de les seues cases, gràcies a la retrasmisió en directe a través de la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Torrent, els de Santi Marín es preparaven per al torn de penals que els atorgaria el triomf.

Els xics del Torrent C.F. i l’equip tècnic van celebrar la victòria amb grans mostres de satisfacció. L’alcalde Jesús Ros, la regidora d’Esports, Susi Ferrer, i el regidor i diputat d’Esports, Andrés Campos, no van faltar a la cita per a acompanyar als protagonistes de la nit i felicitar-los per aquest esdeveniment que ja s’ha convertit en un capítol destacat en la història del club.